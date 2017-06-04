货车冲撞伦敦桥砍行人 英连环恐袭6死30伤3嫌犯遭击毙 国际新闻

（伦敦4日综合电）英国临近大选之际，伦敦周六晚再发生连环恐袭，先有一辆客货车高速冲上伦敦桥附近的行人道，再有3人下车用12寸长利刀袭击途人，之后餐厅酒吧林立的巴罗市集亦遇袭，警方将事件定为恐怖袭击，指至少6死30人受伤、另外3名嫌犯遭警方击毙！

英国传媒报道，一辆白色客货车于当地时间周六晚上10时30分左右，在伦敦桥南面突然高速冲撞行人道，多人受伤倒地，3名男子之后下车，持刀袭击途人，至少7人被刀刺伤，其中一名伤者据说是警员。案发后，桥上途人慌忙走避，一名在场记者估计，当时货车以时速80公里高速撞向人群。

在场人士表示，现场曾传出多下枪声。一名目击者更指有3人喉咙被刀割伤，倒卧血泊。有目击者表示，嫌犯行凶时高叫“这是为了真主”。

警方接报后，派出大批荷枪实弹警员及救援队伍到场，封锁伦敦桥并疏散在场人士，呼吁民众切勿走近现场。当局同时派出水警在伦敦桥下的水域搜索，并封锁附近的伦敦桥地铁站，禁止所有列车驶到该站。

事发后不久，附近的百年传统巴罗市集又传出枪声，这区餐厅和酒吧林立，凶徒持刀胡乱伤人，警员开枪阻止。

救护人员表示，事件有30人受伤，分别送往5间医院治疗，伦敦其中3间主要医院随即封锁，确保病人和职员安全。

事发后警方封锁附近地区，亦透过社交网站推特向伦敦市民发出安全警告，建议若遇到袭击，“走、躲、告诉其他人”。其后警方发表声明，指击毙3名施袭者，相信已铲除全部凶徒，但仍需进行进一步调查。

英国首相特丽莎梅已与有关官员联络，了解最新发展，她周日稍后召开紧急会议应对。华府亦已向美国总统特朗普报告事件，特朗普其后在推特上发文表示美国会尽一切办法帮助英国，更称“我们与你同在，愿主保佑！”

另外，沃克斯霍尔区传出有人持刀伤人事件，警方其后证实与伦敦桥的恐袭无关。

警方将连环袭击定为恐袭

英国警方表示，伦敦桥发生货车撞人及伦敦附近发生砍人事件，已正式宣布为“恐怖事件”。

警方透过推特指出，在伦敦桥及巴罗市集发生的事件，已宣布为恐怖事件，但据报在沃克斯霍尔区发生的第3宗事故，证实是毫不相干的砍人事件。

警方指出，晚上10时零8分起，警方接报调查一辆货车在伦敦桥撞向行人事故，警方其后又赶往伦敦桥南端的巴罗市集，调查砍人事件，期间有警员开枪。