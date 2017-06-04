T.O.P写信为染毒道歉 称“没脸站在大家面前”

（首尔4日讯）香港苹果日报报道。韩国天团“BIGBANG”成员T.O.P 1日惊爆沾毒丑闻，经毛发鉴定检查后，结果呈现阳性，这下赖也赖不掉，而所属社“YG娱乐”也急忙出面发表声明代他道歉，2日低调提前返回军营后，T.O.P也没出面向媒体说明。不过，他今天以一封信来向外界道歉，不只认了自己做错事，对成员、公司、粉丝、家人们都感到相当抱歉，诚心低头认错。

“YG娱乐”今天在官方推特上，po出一封T.O.P的亲笔手写信，上面写着：“我是崔胜铉，首先对于我犯下的巨大错误，让很多人感到失望与困惑，真心诚意地向大家道歉！”接着，他也补充：“我真的非常惭愧，没有脸直接站在大家面前道歉，也没有任何借口及话语能表达我的后悔之情，只能以文字来传达我彷徨惭愧的心情。”对于成员、公司、粉丝、家人，甚至是外界大众，T.O.P则表示：“我知道无论接受怎样的惩罚，都无法弥补我造成的伤害，对此我很心痛，也对自己很失望，‘对不起’这句话说千次万次也不够”，称自己已经深切体认到错误，会好好反省，往后绝对不会再犯下这样“不负责任”的错误。