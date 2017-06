学习表达 沟通解决一切 悠周刊

报导&摄影/陆依婷

表达可以通过各种不同的形式去展现最真实的情感与讯息,一个拥抱、一个微笑,甚至只是一幅画等各种媒介,其实都可以传达情感,语言并不是唯一的方法,只因这是人类最原始的天性、是一种与生俱来的能力。

马来西亚博爱辅导中心

培训主任沈金央

沈主任表示,沉迷电子产品容易让人忽略了与家人之间的亲情与连接,唯有感觉到对方的尊敬与珍惜,婚姻之路才能走得长远。

忙得没日没夜的家庭主妇临时出门去办事,将两个小孩交给丈夫照顾,打开家门却发现丈夫一边沉迷于电脑、一边用脚摇摆睡在纱笼里的宝宝,而三岁的女儿则在他视线范围以外的身后,甚至连太太回来了也没有发现。太太生气地责问丈夫为什么没有用心照顾小孩;丈夫却很不解,自己明明就有在顾小孩,为什么还责怪他没用心?

“其实,类似问题在夫妻间的相处真的很常见,太太一直以来都扮演着照顾孩子的角色,她会认为,丈夫应该要知道如何用她的方式去照顾孩子;而丈夫不知道,陪伴与照顾孩子的时候就应该要进入孩子的世界,除了满足孩子会肚子饿、需要睡眠等生理需要外,当妈妈不在的时候孩子其实更需要爸爸的陪伴。缺乏沟通,是造成这种局面的最大原因。” 马来西亚博爱辅导中心培训主任沈金央说。

网络影响生活形式

现代科技产品的发达深深影响着人们生活,虽然透过电子产品沟通也是一种表达方式,但却是只锁定在某种狭窄范围内的方式。网际网络的方便,让人们无论做什么事、去了哪里旅游、吃了什么美食,或有什么心情感受等都会摆上网与距离很远的人一起分享,但却往往忽略了与自己最亲近的家人,甚至是枕边人;而对于美食、购物、外表等物质上的追求也早已远远超过心灵上的需要,让身心灵更平衡一些,是现代人必须学习的功课。

“人际关系是世间里最复杂的关系。很多人际关系都需要透过体谅对方的心灵世界去改善,当我们学会体谅后,误会就会被减少、沟通就会变得更好,如果我们什么都用猜测的话,那么就无法轻易达到良好的人际关系了。但在做到体谅别人之前,我们的身心灵必须先做好整合,如果我们只用心、没有用脑,或只用肢体而没有用心的话,我们该怎样与别人沟通、进入别人的心灵世界?”

沈主任说,其实有好多人都和自己脱了节却不自知,如果一个人的头脑、心灵、身体都没有连接、都分散开来的话,会是什么样的结果呢?表达性艺术治疗主要的目的就是把这三个分散的部分整合起来,一个健全的人必须是身心灵三合一的。人活在这世界上都难免需要面对各种不同的难题,唯有身心健全,才能够坦然地去面对、去处理及克服各种人际关系问题。

适当表达 身心灵更健康

“表达性艺术治疗是通过不同的媒介,例如充满韵律的肢体舞蹈、游戏、喜剧或美术创作、使用乐器等各种方式,去处理难以启齿、深埋在心中的心灵问题,达到促进心理健康的效果。我们每个人心里最深处都会有一个内在小孩,内在小孩就是不被赋予任何身份角色的自己,透过表达性艺术治疗去处理内在小孩的心灵问题,就可以改善正在困扰着我们但却不自觉的一些纠结,让身心灵更加健康。”

每个人对每一种表达媒介所能投入的程度都不一样,而表达性艺术治疗最棒的部分在于,可以针对不同情况的个案选择不同的治疗方式。“有的人会因为过去的经历太痛,而选择把自己封闭起来、不愿意去触碰,我们都不会过于勉强、专制地要求他一定得进行他不愿意的治疗。如果他不肯去摸泥沙,可能就可以让他去画画、如果他不肯画画,我们也都还有其他的媒介可以让他选择及摸索、进行,达到治疗的目的。”

多角度看事情 学会面对

看着在现今社会压力下努力生活的人们,沈主任内心感触良多,只因若是日子过得开心的话、内心富足的话,就不会前来向她求助。“社会步伐变得太快,每个人都应该要照顾好自己身、心、灵,才能跟得上世界的脚步。我觉得人都需要有一些梦和理想,若没了这些,人就会被过去困住、无法往前走。珍惜当下、迈向未来,是很重要的。”

当一个人想不通或是面对超过负荷的压力,就会容易进入焦虑或更严重的忧郁,再加上若成长过程中缺乏支持系统的话,就会更加棘手。无论是面对事业、家庭或学业都好,无法接受自己做不到,是现代人患上忧郁和焦虑的几率越来越高的最大原因。

“现代人会很习惯性地去批判别人,但别人怎么看你其实都不是你的问题,因为我们没有办法满足所有人。其实只要尽了全力,就算做不到、应付不来也没关系(After you have tried your best, it is OK to be not OK)。若真的觉得撑不下去了,也还可以寻求支持、帮助、治疗,或找个合适的人陪着一起走出这个困境,学会变通转换,从不同的角度看事情,往往就能够打败忧郁、学会懂得如何面对焦虑。”

沟通,是维持良好两性关系的关键

“对于两性关系,有些男性会告诉我,他很爱另一半的善解人意、体贴及安慰;有的女生也会觉得自己的男伴很了解自己、很贴心,其实这些都是透过表达与沟通才能达到的举动。真正的表达不一定只能使用言语,也可透过肢体动作,两个人相处若少了这些,相爱的心就会慢慢地僵化。有很多男性会说不知道该如何给另一半一个拥抱,我都会告诉他们必须学习与尝试,因为拥抱是表达爱最好的方式之一,拥抱另一半并不会损失什么,所以,why not?”

不少人会觉得,不愿意或不懂得表达自己,是伤害夫妻感情的致命伤,但沈主任却表示,很严厉、很粗鲁、很伤人或不顾对方感受的表达,才是最伤。“很多夫妻无论多芝麻绿豆的事情都能够吵吵闹闹,在外头可以对朋友很好,但回到家里面对自己的另一半的时候却完全不同,所以表达的方式,相比起不表达,更显重要。”

“我会建议所有夫妻每个星期都花一些时间,以不吵架、心平气和地心情去倾听对方的不满、聆听对方的开心与不开心,相比起耿耿于怀、好几年甚至几十年都无法忘记再秋后算账,每个礼拜只需花一些短短的时间就能够从中沟通改善,更加值得。人与人之间的关系,需要的坦诚与体谅,了解到只要是人都会有情绪、都会觉得累,都会适时的需要一个空间。伴侣间相处不一定需要花大钱送礼物,一个小小的举动、一份小小的关怀、一句暖心地安慰,更显重要与珍贵。”

从生活中的小确幸得到快乐

沈主任建议,大家应尝试每天都进行一、两件可以让自己或别人开心的事。“例如,你可能喜欢吃雪糕,那偶尔满足一下自己也很值得开心;拨通电话给一个许久没联络的好朋友聊聊天,也会很开心。像我则是每天开车的时候,都最少会礼让别的车辆一次,如果每个人每天都可以礼让别人最少一次的话, 不仅路霸会减少,我们也可以从中获得帮助别人的快乐、过得比较开心。快乐其实很简单,我们可以从生活中一些最小的事情做起,再尝试多多接触大自然、学习如果去欣赏别人,不一定非得每一天都像机器人一样生活,都能让你过得更加快乐。”

沟通是一门很深的学问,若真的无法沟通,也可以选择一起去做辅导、接受治疗,改善焦虑与忧郁问题。

马来西亚博爱辅导中心 03-7785 5955