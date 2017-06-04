穷不可怕 勇敢踏出第一步 真情面对面

报导/蔡卒妨

摄影/林晓慧、部分由受访者提供

他被誉为槟城服装设计界的祖师爷人物，是本地服装秀的重要推手。谁也想不到，这个当年在沓田仔帮父母卖粿条汤、英文根基不好，考试不及格的孩子林励和（Eric Lim），先是成为了知名设计师，后来还去了英国，以43岁“高龄”重返校园，在当地定居了14年，还找到了真爱。

回顾这一路走来的历程，他做了这么一个总结：凡事必须勇敢踏出第一步，否则一切只是空想。人生中有很多东西，是后天可以弥补不足的。

人物简介

林励和 ERIC LIM

本地八九十年代著名服装设计师，曾经夺得1985年全港服装设计公开赛晚装组和冬季便装组冠军。

本期《真情面对面》的嘉宾林励和（Eric）人生经历丰富，生活中的各种考验，不曾让他打过退堂鼓，他坚信只要肯想办法去做，保持着良好的心态，人生没有过不去的坎。Eric积极的个性，让主持人张易雄也不禁笑称对方是“打不死的蟑螂”。

1982至1985年，20多岁的Eric在香港念时装设计，凭着过人的时装嗅觉，一举拿下1985年全港服装设计公开赛晚装组和冬季便装组冠军。那时候，他设计的便装受到娱乐圈金牌司仪林健明青睐，对方在他一得奖即刻把服装买下，让Eric很快成为红人。

对于自己年纪轻轻即扬名国外，他这么说：“生命中的许多奇缘奇遇都是我预料不到的，我生命中有许多贵人。当初我为了兴趣去学服装，也没想过自己会得奖。能够在这行迅速冒起，也是我出道时刚好遇到了对的时机，只能说，时势造英雄。”

Eric在获奖前已经回到槟城，在光大与人合伙开了一家时装店H2O，生意非常火红，一个月有10万令吉营业额。1983年到1986年是裁缝业的辉煌时代，眼看整个光大有十多间服装店做男装，Eric决定改为专门缝制女装，不与他人竞争。也在那时候，槟州开始引进一些较大型的选美会，例如槟州小姐、模特儿赛等等，不少参加者更慕名上门找他定制国际选美会服装标准的晚装。

量身定做服装需要更多时间和人力来应付，庞大的顾客群，让Eric面对各种技术问题，例如无法如期交货，因此让他萌生培育新人的想法，把在国外所学的教授给学生之余，也解决自己的燃眉之急。

后来，有感人事越来越复杂，Eric选择去打工，重新回到成衣市场。1989年，他在柑仔园正式开办香港时装设计学院授徒。爱才惜才的他很照顾学生，舍得花钱提拔后辈。有些学生穷到连买布钱也没有，曾是过来人的他尽力给予协助。

说到这里，易雄说：“Eric，看来你对金钱也不是很有企图心的人，就是钱够花够用就好的那种。”

“我一直相信，钱花去了，我马上又会赚回来。例如在我那个年代，我的同学都以当教师为荣。但薪金很少，只有几百块，而且还要被派到偏僻地区。而我在那时候同时打4份工作，一个月已有千多块收入。”

放弃大好机会 43岁重返校园

Eric说，当初他“突然”决定去英国，一度引发了各种揣测。有人传言，他是因为遇到了困境，借了人家的钱后跑掉。

“我去英国之前，有两个很好的机会摆在眼前。某大老板要把某广场一楼交给我，打造一站式时装设计、美发美容和模特儿中心，也有学院邀请加盟，我都拒绝了。”

Eric说，去英国的事情，他其实计划了2年。“我心里一直有个顾虑，未来若遇到（学院）行政人员必须要以英文为主，我会面对很大的考验。所以，我必须到英国考察一趟，看人家如何运作一家学院，如何教学，心里会比较踏实。”

Eric原本只打算在英国逗留3个月，看越多越觉自己渺小，已经跟时代脱节，让他开始自卑起来。最后，他毅然缴了3000英镑学费，过起半工读的生活。

易雄：“一般上，华校生的英文都不特别好，尤其以你当时的年龄来说更困难，可算是个奇迹了。是什么让你坚持下去？”

“那段日子真的很辛苦，随时都想放弃。年纪大了吸收力慢，有很多词汇我又看不懂，有时还得上课到晚上8点10点。我不断探讨为什么会这样？别人也在读美专，但人家是融入它享受它，所以我决定转换心态，不然我真的会走火入魔。”

英国 幸福起点

如果说，去香港是Eric的人生转捩点，去英国则是他人生的幸福起点。他在英国开展了新的人生，也遇到了生命伴侣。

易雄：“去英国之前，可曾想过自己会在那边找到幸福？”

“不会，完全不敢期望。我庆幸自己舍得‘投资自己’，不然我也无法拥有今天的一切。我在英国3年花了整十万学费。天下没有免费的午餐，你需要付出、需要投资。我做过生意，这一点，我很清楚。”

易雄问Eric，“如果没遇到另一半Peter，你会不会回来？”

“会。我原本就打算在英国考取文凭后，回槟城当助教。英国的文凭在马来西亚很吃香，只要有这张文凭，我可以当讲师。”

易雄：“你的意思是说，当初你去英国时，你根本就不害怕，能够在那边住下来固然是好，不能留下，我还是带了一张文凭回来。我觉得你就是那种人，不怕自己多么苦，能够做的就去做。”

“对啊！我不是含着金锁匙出生，我要的东西都需要靠自己去争取。我一直秉持这个信念：只要是我要的，我一定能够拥有。我也不怕没人支持。跟你有血缘关系的人，也会跟你说利益，何况是关系到商业的。你有利用价值时，别人当然要你。但如果有天你失去了价值，一样会被踢走。这个世界就是这么现实，我把人性看得很透。”

同性婚姻 无惧他人眼光

同性结婚，难免惹来一些异样眼光、闲言闲语不断，但Eric从不在意别人怎么看。

完成3年的基础课程后，Eric考上了大学。他在念了一年多后休学，和另一半Peter注册结婚。两人在2004年相遇并交往，3年后在家人的祝福下，正式成为合法伴侣。

“我和Peter在2006年第一次一起回来槟城时，家人、邻居都难以接受。幸好随着时代改变，大家的心态也慢慢变得不一样。现在，我们几乎每年都回来槟城度假。”

找到自己的幸福后，Eric也鼓励身边的朋友无论是同性或者异性的，勇于追求自己的幸福。

接触服装业 被唤“阿姨”

Eric说，他从小受到教导裁剪的母亲影响，才投身服装设计行列。在那个年代，很少有男生做设计，难免要面对一些流言蜚语。

易雄单刀直入问他：“以前的男生做这些被视为女生专利的行业，会不会给人看不起？或者给人讲很多难听的话？可你给我的感觉，你就是那种我不管，我只要做好的态度。”

“对啊，从小就听到各种各样难听的话，甚至叫我‘阿姨’之类的。我都不理睬，习惯了，你要叫什么随你，反正我当作听不到就是了。”

从小磨练，哪里都可以活

从小就是小当家的Eric，年纪轻轻已懂得为自己打算。生活中的各种锻炼，造就他到哪里都可以生活的坚韧个性。

“我在政府考试落第两次，不曾感到悲哀。我的兴趣不在念书。有没升学也不打紧，反正我肯定有工作做了。”

老师得知Eric决定辍学，上门劝他回校念书重考，甚至要帮他补习，但他拒绝了。“我根本没有多余时间，一回家，放下书包，就要为父亲张罗开档的事。”Eric的父亲在沓田仔经营的粿条汤档口，在本地小有名气。身为长子的他，需包办清洗档口、炸猪油渣、剁蒜头等琐碎工作，从下午3点一直忙到父亲在傍晚6点左右开档。

易雄问他，“这些生活磨练，是否造就了你有那种到哪里都可以活的本领？像后来你到英国，不怎么懂英语，年纪也大了（43岁），依然再回校园念书。难道你不怕吗？不会担心吗？”

“其实我到香港时也没有筹很多钱。我生命中一直都有特别的机缘，只要我的脚肯踏出去。我往往都是做了再打算。”



不走旧路 开展新人生

有了另一半作为后盾，让Eric没有后顾之忧去做自己喜欢的事。他协助对方处理市场业务事宜之余，闲时上网或到图书馆寻找有关珠宝估价的资讯自修。

易雄好奇问他，为何去到那边没继续做跟服装设计相关的东西，反而去学珠宝？

“我觉得不一定要再往以前的路走，之前念书时，课程里也学过一些。估价师在英国很吃香，无论是珠宝或者房子的。这课程需要读两年，目前我还没考取执照。”

“重返校园的我，很多时候只穿着白衣牛仔裤。有次朋友来英国跟我见面，说我的衣着已经没有品味，穿得很随便。我这才没意识到，那段期间，我真的放下了时装设计。要读书又要兼顾工作，太难了，我根本没有多余心思。”

尽管自称对服装设计这行已经没有眷恋，但与生俱来的时装触觉，还留在他身上。如今的Eric，穿着依然前卫，常常让人眼前一亮，打扮处处可见心思。