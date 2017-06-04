车铲伦敦桥刀刺行人 英国连环恐袭7死20伤

英国于当地时间周六晚上再次发生恐怖袭击，伦敦桥有货车冲上行人路，据报撞倒至少20人，现场更传出枪声，途人争相走避，更有指至少7名途人被刀刺伤，当地传媒报道，至少7人在事件中死亡。警方接报后派出大批荷枪实弹警员到场，并封锁现场和疏散伦敦桥地铁站。

警方指有3名疑犯行凶，有指其中两人已被击毙，一人仍然在逃。伦敦大都会警方其后证实，伦敦桥和博尔市集袭击事件属恐袭。有目击者表示，疑犯行凶时高叫“这是为了真主”。

英国传媒报道，一辆白色货车于当地时间周六晚上10时30分左右，在伦敦桥南面突然高速铲上行人路，多人受伤倒地，其后有3名手持12吋长刀的男子在博罗街上随机刺伤途人。案发后，桥上途人慌忙走避，一名在场记者估计，当时货车以时速80公里高速撞向人群。

有在场人士表示，现场曾传出多下枪声。据报有人被刀刺伤倒地，一名目击者更指有3名途人喉咙被刀割伤，倒卧血泊。

警方接报后，派出大批荷枪实弹警员和救援队伍到场，封锁伦敦桥并疏散在场人士，呼吁民众切勿走近现场。当局同时派出水警在伦敦桥下的水域搜索，并封锁附近的伦敦桥地铁站，禁止所有列车驶到该站。首相府发言人表示，相关官员已向文翠珊报告事件。华府亦已向美国总统特朗普报告事件，特朗普期后在推特上发文表示美国会尽一切办法帮助英国，更称“我们与你同在，愿主保佑！”

有目击者其后在推特表示，“伦敦桥发生恐怖一幕，行人路上都是伤者，一辆货车冲上行人路，我感到厌恶”。意外发生后，有民众在推特上表示愿意提供免费的士服务，接载受影响人士离开现场。