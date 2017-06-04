希山慕丁回应美防长 大马反对军事化岛礁 国内新闻

（新加坡3日讯）国防部长拿督斯里希山慕丁指出，我国坚持反对任何国家军事化南中国海岛礁。

“我们反对军事化人工岛礁。中国已告知我们，有关岛礁不会军事化。”

他今日出席香格里拉对话会后，针对美国国防部长马蒂斯反对中国在南海岛礁进行军事化部署行动一事，这么回应。

希山慕丁强调，我国的立场由始至今没有改变。

他期待星期日上午与马蒂斯进行双边会谈。

针对南海前景，他认为，一切还在可控范围。

他说，我国最关注是“海上或空中发生无意或意外事故”，而此现象可能会急遽上升及失控。

“我们与中国及美国都有直接关系。倘若他们做了令我们不高兴的事，我们可以和他们洽谈，而不是选择交战。”

此外，希山慕丁在发表“亚太区危机管理新挑战”演词时指出，今年最大的挑战是达伊沙恐怖组织在扩大，而我国在2013年至2016年逮捕约250名涉嫌武装活动的嫌犯。

促朝鲜重启和平对话

他也提到，朝鲜的紧张局势加剧则是今年第二大挑战，所有人都会直接受到影响。

他呼吁朝鲜重启和平对话及谈判，因为没有人会从冲突中受惠，特别是涉及核武。