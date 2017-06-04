纳吉：通过逾亿令吉分红 逾3万小园主获“佳节礼金”

（吉隆坡3日讯）首相拿督斯里纳吉今日宣布，通过1亿零681万令吉的分红，派发“佳节礼金”（duit raya）给全国的3万3864名小园主。

其中的3816万令吉将分发给1万6080名集体新种植计划（RTBB）的参与者，余下的6864万令吉，则将分发给商业重新种植（TSK）的1万7784名参与者。

纳吉今日在橡胶业小园主发展局（RISDA）派发分红的仪式上指出，与去年的9450万令吉相比，今年的分红增加1220万令吉。

“作为政府，我们从未停止寻找照顾人民福利的方法，尤其是住在乡区者包括小园主，都将获得关注及适当的援助。”

他说，乡区的发展必需持续进行，因为政府要公平和公正的发展国家，不计城市、乡区、种族和年龄。

纳吉说，与去年相比，世界和国家今年的经济处在较好的水平，大马在今年第一季取得5.6%的经济成长率，这也是全球最高成长率之一。

“原产品的价格也有反弹的迹象，这不单只是目前的世界经济有起色，也是政府努力的成果。”

他指出，政府在作出努力后，原产品包括橡胶的价格，都有所提升。