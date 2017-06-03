银行定存变投资计划 老翁要退出被指毁约 国内新闻

(太平3日訊)63岁老翁吴亚浅称，他原本要放银行定期存款的10万令吉在他不清楚的情况下，被银行职员放到投资计划。他在要取回款项时，被告知毁约，要扣6800令吉。

吴亚浅向廖泰义州议员求助，今日召开记者会说，3月15日他前往当地一家银行，向银行职员表明要將12万分作2张定期存款，2万令吉做6个月定期，10万令吉做I2个月定期。

他说，当时银行职员只办理2万令吉6个月定期存款一张，10万令吉暫不能作定期，让他费解。

需扣6800令吉

他说，银行职员交待留下电话，过几天再联络。几天后接到职员通知，到银行签文件，发现与定期存款文件不一样，但因为看不懂英文，也就签了。

他接着说，后来与朋友谈起银行定期利息4.5%，朋友表示应是3%，可以获高利息应是投资基金。較后他到银行确认，银行职员回应是投资项目。

他不满银行职员瞞着他，將钱放进投资项目。当表示要提出款项转入定期存款，竟被告知列为毁约要扣680O令吉。

廖泰义：或向国行投诉

他说，他向银行经理交涉，对方要他写悔过书，说是因为生病要领回该笔钱医病，是否被批准，仍需由银行总部决定。

廖泰义州议员吁请银行把钱还给该名老人，否则将向国家银行投诉。