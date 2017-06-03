观音亭百年石板被撬起 惊动古迹爱好者要求阻止 北马新闻

(槟城3日讯）椰脚街观音亭前属古迹文化遗产的石板周五傍晚遭数名员工撬起，惊动了附近的一群古迹爱好者，立即联系槟岛市政厅官员前来阻止。

当时在场的古迹修复与文化保存工作者陈耀威表示，他们一看见工友拿着铲子要把石板挖起时心急如焚，立刻通知市政厅，而官员抵达时工友已撬起了大约20块石板。

他提及，虽然市政厅官员勒令对方停工并将石条放回原地，但其中有不少石板在过程中已经被敲碎，被放回时凹凸不平。“这些石条已有大约200年的历史，这样随意挖起会造成影响，而且要修复这些石板也不是简单的事情，毕竟他们都已经很旧了。”

据他了解，观音亭要在来临的庆典上树立一个临时拱门，但因为地面不平，而打算将这些石条暂时取出，铺上洋灰来巩固拱门的稳定型。他说，观音亭在槟城古迹区内属于重要古迹，任何的装修或改造都需要申请，并在完成严格的审查后才可以进行。

蓝武昌黎兆荣不知情

另一方面，被询及关于石板被拆除事项时，观音亭信理会副主席拿督蓝武昌及总务拿督黎兆荣皆对此事表示不知情。

蓝武昌也表示，该亭将在本月27日起连续三日为该庙重修的观音圣像及诸神像开光仪式，因此照理该庙应该不会进行任何工程。

欲移除石条设拱门

根据《星报》报道，观音亭的工作人员指此事是一场误会，该亭原已获得市政厅批准，在来临的庆典上设立一个木制拱门，然而因为地面不平，才会临时决定把石条移除，更换成洋灰来巩固拱门，既然市政厅已经要求停工，也会打消这个念头。

尤端祥：槟市厅没批准工程

百年观音亭拆除石板风波，槟岛市政厅秘书尤端祥否认该亭指曾经获得市政厅批准才动工，并澄清当局不曾批准此次动工的申请。

尤端祥在接受《光华日报》记者访问时指出，市政厅目前已经对庙方发出停工令，并要求将施工处恢复原状。

“我周六早上去查看，他们的确有遵循市政厅指令。”

他表示，百年观音亭乃是一级古迹，因此应该保护，不应该遭到人为破坏，而他对庙方的行为感到遗憾。

被询及当局是否会采取法律行动时，他回应目前尚未有这个打算。

但他指出，市政厅可援引1974年乔治市街道、沟渠及建筑物法令来对付毁坏古迹的民众。