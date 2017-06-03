霹董联会收集11华小资料 助解决土地拥有权 国内新闻

霹董联会代表与吉辇县各华小学董事长或代表联席会议后合影，前左起：南华王喜盛、新华马瑞泽、育才拿督王钼灵局绅、东华胡沅兴、李官仁、育才马振龙县议员、何有明。

东华小学董事长拿督胡沅兴（左起）带领董联会主席李官仁、总务何有明一行人参观该校。

维新小学董事长张添禄（右4）移交文件予李官仁，求助霹联委会协助解决该校地土权拥有权问题。

（吉辇3日讯）霹雳董联会主席拿督李官仁说，霹州仍有11间华小面对地土拥有权的问题，该会在走访这11间华小收集资料后，将协助相关学校董事部与地主协商等各种方式来解决。

他表示，霹雳董联会也将秉持超越政党、通过政治管道的方式，寻求霹州行政议员拿督马汉顺、州土地局局长及州务大臣的协助，相信这些华小的校地问题将有个完美的解决方案。

李官仁今日联同总务何有明、副总务胡森源、理事拿督黄胜全、杨惠麒及李华友一行人，先后走访巴里文打新路维新华小及峇眼色海东华小学后，在记者会上如此表示。

他说，维新华小的校地拥有权问题，是67年前董事部与巫裔地主后代签署的卖买合约没完成手续，董联会将先请法律顾问研究这合约的有效性，并将通过与地主后代协商，或寻求州政府的协助。

“至于东华小学的校地，霹州政府已宪报颁布该校地作为东华的学校用途，惟土地拥有权是属联邦土地局，该校董事长因此顾虑当局以后是否会取回，所以董联会也将向州地土局跟进和厘清。”

他说，在维护母语教育面对打压时，全体华校董事部更要站稳立场，并与州董联会要密切合作面对挑战。学校在校地与地主有纠纷时，双方更应协商处理才是最好的解决方案。

霹雳董联会一行人较后也在东华小学会议会与吉辇县各华小董事部或代表们召开联席会议及交流，出席的华小代表包括东华、巴里文打新华、角头南华、瓜拉古楼育才、瓜拉牛拉育华、新芒魏中华及知知西廊民生等。

张添禄：当年没办好手续 卖买合约不知是否有效

新路维新华小董事长张添禄表示，该校在1950年6月2日，当时的董事部代表与巫裔地主的11位后代，签署了一份合约买下目前这建有店屋校舍的校地，惟却没办好校地买卖及换名手续。

他说，年复一年，也不晓得这买卖合约是否还有效，而地主的后代在2年前曾有口头表示要来发展这地段，该校董事部因此希望霹雳董联会协助，解决该校校地拥有权的问题。