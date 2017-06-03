垃圾分类不可能2天就成功 曹观友：建议办推广活动 北马新闻

尤端祥（右起）、曹观友和温乃坤（左）分派垃圾源头分类传单给祖金德星（左2起）和慕拉里。

曹观友（右）和尤端祥巡视Lavinia公寓垃圾源头分类进度。

市厅派垃圾源头分类的冰箱贴给民众。

（槟城3日讯）高楼垃圾源头分类，居民参与率有待进步。槟地方政府行政议员曹观友建议共管机构（JMB）或管理委员会（MC）能通过槟岛市政厅相关单位，主办垃圾源头分类讲座会或醒觉运动。

槟垃圾源头分类正式执法，已进入第3天。曹观友联袂市厅秘书尤端祥、槟地方政府秘书处固体废料小组主任温乃坤等于周六早分别到峇央峇鲁Olive Tree住宅和Lavinia公寓巡视垃圾源头分类进度后，向记者发表上述谈话。

巡视后，他发现Olive Tree住宅还有居民误将可再循环铝罐，投入不可回收垃圾桶，他要求那里的共管机构代表再向居民讲解，或分派传单等宣传物品给他们，以提高他们的醒觉意识。

另外，曹观友在巡视Lavinia公寓期间，由于该处的居民参与率不太理想，所以管理委员会代表普鲁要求曹观友再给他们2周时间，以让他们对居民作出更广泛的宣传，提高居民参与率。

对于Lavinia公寓管理委员会的要求，曹观友表示只要能提高人民对垃圾源头分类的意识，他愿意给予该委员会1个月时间。

曹观友指出，垃圾源头分类执法后的第2天，市厅就派员到槟岛1253个高楼计划，及192个置地住宅计划巡视垃圾源头分类的进展，以确保全民参与垃圾源头分类。

他强调，一切由教育开始，地方政府并没强制性开罚单给违规的居民亦或高楼共管机构和管理委员会，市厅一旦发现违规者，将会发出通知告示。

他说，市厅第一轮的巡视与监督后，将会再进行针对性的巡视与监督，特别是有接获民众投报的高楼计划。

巡视结束，曹观友作总结时指出，他发现不少民众都在最后一分钟才参与垃圾源头分类，他认为各单位有必要持续性进行教育与宣传工作，让大家都提高垃圾源头分类的警觉性。

他笑言，垃圾源头分类执法后的第2天，他不可能一开始，就对外宣布“我们成功了”；相反的有必要给予大家一些时间适应。

装电眼或安排站岗 揪出违规居民

对于高楼计划难侦查出违规的居民，不能针对违规者开罚单，无形中对置地住宅计划居民些许不公平，曹观友坦言很容易就能找出违规的置地住宅计划居民，而违规的高楼计划居民则较难找出。

他就建议共管机构或管理委员会在分类垃圾桶处安装闭路电视或安排人手在该处站岗，以方便揪出违规居民。

邱建雄：住宅早已分类垃圾

Olive Tree住宅共管机构代表邱建雄指出，该住宅在兴建期间已属于绿色建筑物，所以在交出钥匙后，他们就已开始进行垃圾源头分类，并提供3大分类垃圾桶让民众将垃圾分门别类后再丢。

此外，Lavinia公寓管理委员会代表祖金德星则说，该处拥有3座高密度住宅单位，及2座低密度住宅单位，而且还是20多年前的住宅单位，所以空间有限，特别是2座低密度住宅单位的距离，导致他们无法放置分类垃圾桶。

曹观友就建议他无需放置3大分类垃圾桶；就分别放置可回收垃圾桶，及不可回收垃圾桶各一个即可。

曹观友：南部填海公开咨询 轻快铁报告已呈中央

槟交通事务委员会主席曹观友指出，轻快铁建设计划环评报告已在上月31日提呈中央政府，交由专才小组审核。

他说，南部填海计划的环评报告也已公开让民众咨询；现阶段槟州政府投入准备泛岛大道计划环评报告。

针对槟交通大蓝图，槟政府在2015年2月16日截止公开招标，惟，槟州政府却在2014年12月就跟中国进出口银行签意向书，程序上是否有问题，曹观友周六早巡视峇央巴鲁2高楼住宅垃圾源头分类进度后，作出回应说，程序上无误。他解释，槟州政府同时进行很多工作，以方便任何一个报告通过后，就能即刻进行相关的计划。

他表示槟州政府不可能按部就班，等待各个工作获得批准后，才来进行下一步骤，这样将会很耗时，甚至拖延更长时间。

他补充，与中国进出口银行之间的会议已是几年前的事情，而且也只是那一次洽谈，之后就没见会谈了。他们是否还有兴趣，都是一个大议题。“如果他们还有兴趣，我们就会再谈。”

“但，如果中央政府不批准槟交通大蓝图，那我们没什么可谈了。”

他重申，槟交通大蓝图技术层面问题还没解决。同时，他也不忘揶揄槟在野政党，难道槟政府在等待批准期间，什么都不能做吗？卖地也不能、贷款也不能？或许民政党回来，就什么都有可能。