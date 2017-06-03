修补心脏洞孔手术完成 小宇翔健康出院 北马新闻

可爱的小宇翔手术后将健健康康成长。

理事谢玉金（右）、何永发（左起）及谢宝珍到医院探望小宇翔。

（大山脚3日讯）先天性心脏病宝宝没有足够的费用进行心疾手术，大山脚瑶池金母慈善基金会（One Hope Charity）援助1万2000令吉让手术顺利完成，宝宝终在健康情况下出院。

该基金会总务谢玉金表示，来自双溪大年的徐宇翔（1岁）出世时证实心脏有孔及心血管阻塞，导致过去一年来经常气喘及呼吸困难，频频进出医院。

她说，宇翔心脏有两个洞孔，随着年龄长大，缺损部位可能会自行修复。所以那时医生建议观察一段时期。

“之前检验时，发现心脏洞孔一个已经关闭，另一个未修复。医生因此建议家人尽快让他在两个月内进行手术，否则心瓣膜会恶化。”

她说，宇翔经在5月24日顺利进行心疾手术，父亲徐健龄（40岁）及母亲陈淑晴（33岁）在新加坡做工，但薪金不高，6万2000令吉的手术费家人负担5万令吉，尚缺的1万2000令吉，惟有向该会寻求援助。

她表示，该会此次发放的这笔1万2000令吉援助金，是各地善心人士及热心商家平日随缘捐助予该基金会的善款。

她代表该会及家人感激感激社会大众捐助的善款，让小宇翔能在紧急时刻完成手术，5月31日健康出院。