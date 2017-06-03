郑明炎警告刘益光 需负起法律道德责任 北马新闻

（槟城3日讯）律师郑明炎说，他向本报投诉遭一个脸书户口网络霸凌后，刘益光现身承认拥有名为刘凡的脸书匿名户口。刘益光需负起法律与道德责任。

“我公开遭到攻击的事情曝光后，5月31日，刘益光在《光华》要求我做出解释。”

他今日发表文告说，刘益光利用脸书匿名户口对他做出的污蔑标签、人身攻击、企图人格谋杀，并呛声欲“拉黑”或“抹黑”。

“刘益光利用名为刘凡匿名脸书户口，今年4月25日，因我不认同其写作方法，标签我‘堪比红豆兵’，并‘批判与质疑我曾是马华候选人，还叫马华中央质疑我的候选人资格’”

他说，4月26日，他三度在脸书贴文，指名道姓，并以同样标签与人身攻击字眼人身攻击我，他也无根据说我“小心眼”。

“5月26日，刘益光在脸书8大声明中的第8 条，向我呛声并暗示，《如果我是红豆兵，他会“拉黑”我》，他想借此想阻吓我对他的模糊、误导与粗俗帖文，发出不认同的声音。现时，刘凡脸书网页已设定不让我继续依法执言。”

他说，刘益光也在其5月31日的光华发表文告，颠倒是非，对我的律师转业进行污蔑与诽谤。现时他还在其脸书，张贴多则图文并茂的贴文，试图摆出一副他被网络霸凌的形态，想误导不知内情，或者没有详细跟进实况者认为我在霸凌他。

“刘益光在脸书发言，必然有想引导其他脸书用户的思维倾向。然而，他是以粗俗与恶意标签方式，以及模糊不清的标题，让人莫名其妙，有误导的可能。例如，他的《老千公然非法筹集资金，政棍公然合法收集脑残》，突然在5月24日，张贴在我的脸书，让不知内情与事件背景的读者，想入非非，对我可能产生负面污蔑。再者，刘益光的《槟州议会违宪通过借贷法令》一事，在法律观点，是绝对误导；他说此贴文只属他个人读用，事实上确有包括我的3个读者，对其贴文发表意见。”

“我和刘益光有过6次在不同课题下，通过网络交谈。前面3次都没问题，而在第3次交谈，因其贴文事关一位前同志退党，我提议刘益光不要太空闲，可以做做社会慈善事业，他还说我是比其母亲还关心他的同志。过后多次人身攻击我。”