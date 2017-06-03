世界华文旅游文学联会访槟华堂 许廷炎：汇集27作家印象 槟华堂将出版“印象槟城” 北马新闻

戴小华赠送联会的文学作品予许廷炎，右起陈坤海、林玉唐，左三为潘耀明及罗秋雁(左四)。

代表团成员与槟华堂领导层合照留念。

（槟城3日讯）槟州华人大会堂主席拿督许廷炎披露，该堂将出版一本“印象槟城”，这本由27位来自世界各国华文作家执笔的作品厚逾370页，都是这批作家去年来槟访问后对槟城的印象篇。

他说，华堂于3年前成立文学组，由著名作家朵拉为首，加强文学方面的推动，去年邀请了27名来自世界各国的作家造访，他们也在回国后写下对槟城及华堂的种种印象，因而汇集成册，将于不久后正式推展。

许主席于周六在华堂接待到访的世界华文旅游文学联会代表团时发表上述谈话，出席者尚有槟华堂顾问丹斯里林玉唐、署理主席丹斯里陈坤海、副总务郑汉荣、财政黄长和、文教组主任拿督陈森才、培训组主任准拿督王益辉、文学组主任林月丝、经贸组副主任张汉川及文学组秘书陈焕仪。代表团方面则有顾问贝钧奇、团长潘耀明、副团长张双庆教授、秘书长彭洁明、马来西亚华人文化协会永久荣誉总会长暨执行顾问戴小华及署理主席罗秋雁等。

许廷炎续称，华堂过去已有文教组策划主办各项文化及传统节日活动，特别设立文学组目的在于加强文学活动方面的推动，至今也推介了5本的文学著作，并通过实际行动到中学讲解如何撰写新诗与散文，此外也主办诗歌朗诵比赛。

潘耀明赞槟古迹文化良好保存

世界华文旅游文学联会团长潘耀明赞扬闽南建筑风味的精粹尽在槟城，来自福建泉州的他指槟城的古迹文化皆良好的保存下来。

他说，该会主办的世界旅居文化论坛每2年一届，首届在台湾宜兰举行，共有137位来自世界各国的华文作家参与，而在戴小华的大力协助下，第二届成功在吉隆坡主办。

他说，这次在马的“一带一路，旅居文化”国际论坛反应热烈，不但文学界踊跃参与，也获得部长级的官方代表参加，使场面更为壮观。

戴小华则表示，当联会有人提议第二届的论坛移师大马主办时，她觉得义不容辞，便积极的展开筹备工作。她感谢在各方面的出钱出力及配合之下，一切都按照计划顺利的完成。