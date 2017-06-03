海南会馆16日起办大会 逾600代表将参与 北马新闻

前排左4起杨明富、林秋雅、林日梁、李会安、华运栋及理事们，出席马来西亚海南会馆联合会三机构代表大会记者会。

（槟城3日讯）马来西亚海南会馆联合会三机构将于6月16日至17日，在新光大Lot33召开三机构代表大会，共有600多名来自60个属会的代表前来参与。

上述大会是由北海海南会馆首次承办，同时于17日晚上7时30分，也将在同一地点庆祝该会馆72周年会庆。

林秋雅：15日办接风宴

马来西亚海南会馆联合会总会长拿督林秋雅周六召开记者会时说，青年团与妇女团大会与选举将于16日举行；第40届代表大会将于17日举行，新届的妇女团及青年团的正副总团长将直接晋入母会的第40届执行委员会。该会也在15日晚上为各属会前来的代表举办接风宴。

她也说，总会长、署理总会长及副总会长是直选产生，由出席代表经过投票选出；大会当天也进行初选执行委员会，再经过翌日复选产生委员会，包括正副秘书及正副财政等职位。“根据新章程，总会长、秘书长、财政、青年团及妇女团总团长不得连任超过2届，每届为3年。”

她称赞，北海海南会馆虽是小会馆，会员人数300人左右，却受托承办如此大型的大会，动用了不少人力、财力与物力等，可见其领导人的毅力。

配合北海海南会馆72周年庆，林秋雅表示特别邀请海南省著名歌手吴坤炬到场演唱助兴，他是新一代的海南歌王。

林日梁感谢州政府赞助

北海海南会馆主席林日梁感谢州政府拨款赞助该会承办大会，他表示该会只用了约2个月时间来筹备大会及晚宴，须准备的事物非常多，而会庆晚宴也将开席过百。

他说，前来参与大会的属会代表也可携眷出席，没有出席大会的家属将会被安排在槟城游玩，品尝本地美食。

该会顾问兼大会议长华运栋则希望出席者可以准时抵达会场，因所有的活动都在同一地点举行，避免时间被耽误。现场出席者尚有北海海南会馆青年团团长李会安及工委会主席准拿督杨明富等。