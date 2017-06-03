幸福肥反被男友抛弃 胖妹变名模成功复仇 国际新闻

励志！菲律宾选美佳丽莉昂(Angelique de Leon)拥有前突后翘的好身材，但谁也不知道，她也曾经因为吃得太胖被交往7年的男友甩掉，整整三个星期躲在家里什么都不做，好在她后来成功「化悲愤为力量」甩肉22公斤，最后前男友看到她出现在电视上还传讯息想复合，却只换来她冷冷一句「你谁啊？」，一想到当时的场景，复仇成功的莉昂完全不顾形象的表示，「哈哈哈，真是太爽啦！」

「过去人们问我为何要那么努力减肥时，我总是用想参加选美比赛这个理由塘塞过去，但这不是故事的全部……」身材、长相都令人称羨的莉昂日前在《脸书》PO文自爆，其实自己减肥的动力是来自於一段失败的恋情，她在年轻的时候，曾经有一个交往7年的男朋友，当时莉昂对自己非常有自信，脑子充满了天真浪漫的爱情憧憬，深信不管她变得怎样，男友都会一样爱着她。

也因为这样，莉昂从来不控制自己的体重，越到交往后期越放纵，最高纪录甚至一天可以吃9碗饭，原本男友也如她设想的一样，不管她的身材变得多肿，男友还是会称赞她很美、很可爱，将莉昂呵护在手掌心中宠著、爱着，但两人的关系不知怎地突然就恶化了，双方开始互相伤害、恶言相向，7年的感情就这样结束了，「这是我第一次真正的心碎……」。

莉昂一开始没有意识到她的体重正是被甩的原因之一，没想到男友才刚分手，马上就来探听她的一个闺蜜是否单身，「那是一个胖女孩之灵魂死亡的一瞬间……」，莉昂回忆，当时她太震惊了，震惊到连生气都忘了，整个人呈现失魂落魄的状态躲在房间三个星期，因为自己的好朋友非常瘦，这时莉昂才发现，原来男友那些有关「幸福肥」的甜言蜜语都是骗人的，他一直喜欢的都是瘦女孩，「我觉得自己好没用，我好想杀了我自己，我好想死……」。

不过莉昂并没有因此放弃，她把跟两人交往有关的东西通通保留了下来，三星期后天天打电话哭求、乞求前男友让她去他家，好像自己的生命完全依赖着前男友的施舍而活，莉昂甚至为此写了一套剧本，以确保如果遇到前男友时能好好说出心中的一切想法，但哭了好几个星期，前男友仍丝毫不为所动，甚至当她在电话那头一边啜泣、一边试图挽回这份关系时，前男友在电话这头还有閒情逸志对电视上的选美小姐品头论足。

亲耳听见前男友不断重复电视上的女生身材多好多好，到此莉昂终于死心了，她发誓自己有一天也要登上那个舞台成为选美佳丽之一，「到时若你打电话给我，我甚至不会记得这电话号码是谁！」最后莉昂成功减重50公斤，重新找回了那个自信快乐的女孩，「虽然我失去了那份对完全、纯粹爱情的信任，但我现在了解了，真正能够给你这种爱情的人只有一个－就是你自己。」

几年下来，莉昂已经慢慢走出了当时失恋的阴霾，现在的她靠著正确的方法控制体重不再是为了別人，一切都是为了自己的健康和人生，不过想起2014年参赛时收到前男友的简讯，成功实现当年的诺言呛他「你是谁啊？」文末莉昂用大写下了「哈哈哈」几个大字，「真是太爽啦！」文章PO出后立刻引来上万人分享点讚，许多网友称赞她愿意说出真相的勇气，也有网友表示深深受到她的故事鼓舞。