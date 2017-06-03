救人反被撞 拖车员获公司助渡难关 国际新闻

（新加坡3日讯）拖车公司职员到意外现场援救摩托车骑士，反遭另一辆摩托车撞碎腿骨，植入钢条螺丝，整一年半无法工作，好心公司仍月付1400新元（约4340令吉）底薪伴渡过难关。

拖车公司职员潘立斌（47岁）在6年前离乡背井到此间工作，却在2015年10月6日到实里达高速公路值勤时出了意外。

他受访时指出，当高速公路监控咨询系统（EMAS）接获车祸或车辆抛锚的通报，他们就会出动，当天接获摩托车抛锚的通报到场，却遇上打滑受伤的摩托车骑士，停下帮忙。

“我们才刚要求救护车支援，突然，一辆摩托车从我们的拖车和分界栏之间冲了出来，我首当其冲，摩托车撞击我的左腿，我随着骑士连人带车抛飞，还砸到了我同事。”

潘立斌透露，他的左腿碎了两公分，植入了钢条和螺丝，拄着两支拐杖8个月，病假也休了一年半。

“那段日子，我什么也不能做，幸好公司不仅包办了医药费，还照常给我1400新元的底薪。今年1月，我才终于回到公司开工，做些轻工。”

7个月动4次手术，如今雨天都会疼，担心日后回哈尔滨无法承受。

潘立斌透露，左腿原本从膝盖植入一根钢条直到髋部，钉入了4根螺丝，但一根螺丝才一个多月就松了，他再度入院拆除，后来又发现拆错了，又再动手术再拆一根。

“但骨碎的那节腿骨久久没有愈合，我在出事7个月后又动了一次手术，从早上9时到下午5时，从髋骨取了一块骨来接合，然后又放了5根螺丝进来。”

潘立斌感叹，如今雨天左腿就会因为钢条而感觉阴冷疼痛，他担心日后回到可冷至零下30度的家乡哈尔滨，又须动手术，工伤保险的1万7000新元(约5万2700令吉)赔偿恐怕撑不住。

新加坡汽车公会总裁李伟民透露，当初就向潘立斌保证，会为他保留他的工作职位，在他休假一年期间，还安排主管陪他复诊。

李伟民透露，潘立斌是公会附属公司的员工，在他出事后，公会考虑到他在此间无亲无故，还安排他到观明社区医院暂住，并且在他休假期间照付薪水给他。

他指出，工伤赔偿法令指定雇主为员工提供赔偿额达3万6000新元(约11万1600令吉)的医药保险，但公会却为员工提供高达5万新元的赔偿额，确保员工得到妥善的保护。

他也说，公会十分重视雇主与雇员的关系，像是这种情况，也会尽可能配合员工的情况重新调派他们。