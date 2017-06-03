无业男涉掐死雇主母亲案 指被告冷血无情 控方求判终身监禁 国际新闻

（新加坡3日讯）无业男涉掐死前雇主母亲一案，控方指被告冷血无情，为钱杀人，认为这是其中一起最糟的误杀案，求法官判被告终身监禁。

此间媒体之前报道，被告玛格斯瓦然（P Mageswaran，50岁）于2013年12月9日早上，在义顺81街第875座组屋的一间单位内，涉杀害前雇主的母亲卡妮（Kanne Lactmy，62岁）。他面对一项误杀的罪名。

司法委员上个月11日判被告罪名成立，控辩双方周五下午针对刑罚做出陈词。

控方庭上透露，被告案底连连，在1991年犯下12项法定强奸，被判坐牢5年鞭打6下。他也犯过猥亵行为、偷窃、抢劫等罪行，被判罚款，坐牢和打鞭。

控方指被告冷血无情，为钱杀人，认为这是其中一起最糟的误杀案，求法官判被告终身监禁。

被告上个月刚满50岁，不适合打鞭，控方因此要求法官增加被告刑罚多半年代替。

被告律师则表示，被告智商不高，而且根据以往案例，触犯304（a）误杀条文的罪犯，很少被判终身监禁，除非法官认为这些罪犯会对社会造成危害，求法官判被告坐牢12年就好。案展下个月20日料下判。