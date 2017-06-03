阿公阿嬷校友 捐钱挺觉民 大城小镇

觉民A校家协成员视察其中一间被白蚁侵袭的课室，天花板明显下垂。

一群觉民校友庆幸有机会重返母校执教和担任董家教成员，前左2是郑少文校长。

觉民小学位于山坡上，环境清幽，可惜校舍残旧，需要进行维修以策安全。

觉民小学走过百年，觉民A校家协主席李加荣告诉记者，所使用的铁网窗也近半世纪。

（居林3日讯）百年老校要换新貌！即将在明年庆祝创校百年的居林觉民AB两校，立志要借百年校庆筹获200万令吉款项，维修残旧校舍及提升软硬体设备，让这所山顶华小继续迎向另一个100年。

马素芬：海外校友抽空回母校

觉民B校校长马素芬告诉记者，在展开筹款期间，有阿公阿嬷级的校友来办公室捐钱，知道母校需要钱，大家义不容辞。身在海外的校友虽然回不来参与首场的校庆活动，却通过银行户头汇款，还答应明年的活动，一定要设法抽空回来母校。有些校友在捐钱后，要求匿名。校友们都有个共同心愿，让母校继续在教育上发光发热。

对于觉民而言，残旧的校舍直接威胁教师和学生的安全，所以，AB两校董事会和家教协会已拟定一套完整的发展蓝图，希望可在迎向明年百年校庆之时，筹足两百万令吉。

保留无数百年文物 设备使用逾半世纪

百年老校有很多百年文物，像该校目前还在使用的木门、门锁和铁网窗，保守估计至少已经使用超过半世纪。

叫人感动的是，在现今的教职员当中，有好几位是觉民校友。她们在踏出校园后，转换身份回来母校服务，以前教过的学生在毕业、成家、立业之后，现在又有机会教导学生的孩子。有者则成为学校董事和家教协会成员，以行动回馈母校教导。

这其中包括董事长蔡通易、觉民B校校长马素芬、董事会总务陈忠孝及董事梁智华等。他们希望其他校友在学有所成后，能够加入学校资助人行列，继续关爱母校发展。

蔡通易：集结校友力量 有信心达筹200万目标

诚如董事长蔡通易所言，200万令吉是大数目。不过，他相信觉民校友的力量，更坚信热爱华校发展人士的关爱，有信心达到200万令吉目标。

董家协在校方的配合下，初步拟定会在今年和明年展开三项大型活动。他强调，百年校庆不是只属于觉民校友的，它是属于整个居林和全国华社的一大盛事。很多校友在得悉母校需要钱来进行维修校舍后慷慨解囊，令他十分感动。

对他而言，维修校舍是当前重任，老师和学生安全重于一切。所筹到的每一分每一毫，都会用在维修和设备提升了，有了更舒适、完善和安全的环境，才能为学校计划未来的发展。

他感恩各界人士、热心华教和校友的慷慨解囊。首场筹款晚宴定于6月4日进行，邀得交通部长拿督斯里廖中莱到来主持，有望突破100万令吉。

郑少文冀家长 注重子女教育

觉民A校校长郑少文希望家长可以改变思维，关注和重视子女的教育问题，让学生思维和学校软硬体设备与时并进。

今年该校有3名学生未修完小学就决定停学，其中2位来自5年级，另一位是6年级生。在他看来，家长即使有面对什么问题，都应该确保孩子修完小学，若家长本身都漠不关心，任由孩子停学是很悲哀的事情。

虽然如此，郑校长还是对百年校庆充满期待，寄望通过校长和董家协共同拟定的活动，都能达到目标，让董事会在无后顾之忧下展开校舍、教材和设备提升工作。

“与其他郊区华小相比，一些华小已经拥有精明课室，反观觉民A校迄今未有。校方首要考量是校舍的安全，营造更舒适的求学环境，随着课室和其他相关设施提升后，希望董事会将协助设立精明课室，让觉民A校学生追得上科技发展和现代化教学。”

身份从学生到升任校长 感慨当年课室沿用至今

马素芬是少数有机会重返母校执教和掌校的校友，最令她感触良多的是，她当年使用过的课室迄今还在使用，几乎可用原封不动来形容。

当母校在欢庆80周年纪念时，她是觉A的教师，还是活动司仪。在母校升上副校长后，曾被调往不同学校掌校。去年，她又有机会重返母校，并有机会再度参与校庆活动。

以前她读一年级的班，现在还是给一年级的学生使用。以前的铁网窗到今天还是在使用，校园内的花草树木虽然有变化，不变的是课室，还有校友们对觉民的那一份情和义。

跟马校长同年毕业的学生，除了通过Whatapps号召大家趁着百年校庆回返母校，还身体力行捐钱资助，更计划印制T恤，打算在晚宴席间一起穿上，自豪的告诉大家；我们都是觉民的孩子。