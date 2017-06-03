中国广电总局打低俗 小S老神在在 娱乐新闻

（北京3日讯）台湾苹果日报报道。中国网络节目蓬勃发展，制作单位为了搏收视，不惜祭出各种光怪陆离的桥段，中国广电总局宣布要开始整顿，日前印发《关于进一步加强网络视听节目创作播出管理的通知》，指出“为进一步传播社会主义先进文化，营造健康分级的网络文化”，未来网络节目也要接受审查。

在这项通知中，直言批判某些网络节目价值扭曲、娱乐至上、内容低俗、品质低劣、格调低下，语言失范等等，要“即时整治”，包括小S主持的《姐姐好饿》等节目恐将成为官方审查目标。

关于中国广电总局新政策，小S透过经纪人王薇洁表示，《姐姐好饿》节目都经审核才上架，应该不会有问题，如有问题请问制作单位，目前中国网络节目上线前一周就须送审，是新规则，不是针对《姐姐好饿》。

《吃吃》中国捞钱止步 小S蔡康永抢揽台客

蔡康永为小S量身打造的《吃吃的爱》在中国意外滑铁卢，排片比从最初仅7%，后来被挤压到3%，上映才7天至今，竟已被挤出榜外，形同下片，最后仅收2600万人民币（约1635万令吉），以他俩《康熙来了》的招牌，成绩不佳令人错愕。

好在台湾观众还算赏脸，上映1周累积4500万台币（约637万令吉），目前仍在热映，有望超越《大钓哥》成为台湾今年华语片的票房冠军。