T.O.P卷入呼麻案 再爆队友也涉染毒遭调查 娱乐新闻

（首尔3日讯）台湾自由时报报道。韩国天团“BIGBANG”成员T.O.P日前惊传卷入呼麻案，震惊演艺圈。韩媒《朝鲜体育》接着踢爆，在T.O.P被密报吸食大麻接受警方调查前，差不多的时间也有其他成员因涉嫌染毒，被传唤调查，经药物检查鉴定后结果呈阴性，最后以“无异常”侦结该案。

GD新辑失焦躺枪

“GD”G-Dragon日前才公开将发行新专辑《权志龙》，昨午则公布第一首主打歌名《BULLSHIT》，但是没人管新歌如何，全都聚焦在T.O.P呼麻、当初GD日本吸毒的旧闻，还有YG娱乐旗下艺人频爆吸毒问题，整个失焦，让新专辑蒙上一层阴影，让人很担心GD的新专辑销售成绩是否会被影响。

中国广告被消失 取消国家品牌大使资格？

据韩媒报道，“Creative Korea”由韩国文化体育观光部去年推动，并邀到甚具知名度的BIGBANG担任宣传大使，但因为T.O.P吸大麻丑闻，外界都指不应该让BIGBANG担任国家形象品牌的宣传大使。因此BIGBANG有机会因为T.O.P的丑闻拖累，被剥夺担任国家形象品牌“Creative Korea”的宣传大使资格。另外，除了韩国方面，BIGBANG担任代言人的中国品牌农夫山泉茶亦疑似踢走T.O.P，根据中国网友指当T.O.P爆出食大麻丑闻后，农夫山泉茶的广告照亦即不见了T.O.P的样子。