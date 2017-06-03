名媛患罕病样貌大变 怕吓儿“自己关房里” 娱乐新闻

香港社交名媛薛芷伦成功抗癌后，却罹患罕见“史蒂芬强生症候群”，下巴呈现倒三角不像正常人，身体多处溃烂，屡次遭不知情的网友酸整形。近日她接受《奇妙电视》访问，谈起抗癌时孩子因她的面容丕变产生恐惧，她索性将自己关在房内，讲到激动处一度泪崩。

（香港3日讯）据台湾苹果即时报道，社交名媛薛芷伦2009年罹患乳癌，她坚强对抗病魔，成功抗癌，却罹患罕见“史蒂芬强生症候群”，下巴呈现倒三角不像正常人，身体多处溃烂，屡次遭不知情的网友酸整形，她仍活出自信，频亮丽出席公开场合。她近日接受《奇妙电视》访问，谈起抗癌时孩子因她的面容丕变产生恐惧，她索性将自己关在房内，讲到激动处一度泪崩。

薛芷伦和香港富商马清伟育有3名子女，2004年2人离婚后，仍维持良好关系，她刚罹癌时，因担心出事没人照料，更搬进前夫家。她透露和前夫同住时，因自己面容变化甚大，孩子对她十分恐惧，回想起抗癌经历，忍不住哽咽：“我感觉到他们的恐慌，所以情愿自己关在房内，那几年我也习惯孤独！”

她因药物过敏导致面容改变，但仍有不少人说她整形，甚至有美国电视节目想邀请她，谈论整形失败的话题，她无奈表示：“我真的没有整容，模样变化是化疗的后遗症，总之我觉得谣言止于智者，谣言散于智障！”