恐怖主义进击东南亚 近年恐袭事件簿 国际新闻

（马尼拉3日综合电）恐怖主义蔓延全球，不少亚洲伊斯兰教国家成为极端组织“伊斯兰国”（IS）招募新血的地方。东南亚地区沦为恐怖主义温床，菲律宾、印尼、马来西亚和泰国近年屡次受袭，死伤枕藉，恐怖分子亦多次企图在新加坡发动恐袭。

● 菲律宾

2017年

6月2日：马尼拉云顶世界度假村当地凌晨有人开枪并发生爆炸，逾35人死亡。IS认责，惟警察总长则指是一宗劫案。

5月23日：南部棉兰老岛城市马拉维遭IS武装分子闯入，挟持神父等多名人质。军方与IS分子连日战斗，至今最少129人死亡。

2016年9月3日：南部棉兰老岛达沃市一个夜市遭连环炸弹袭击，造成严重伤亡。回教分离主义组织阿布沙耶夫承认责任。

● 印尼

2017年

5月24日：雅加达东部巴士站附近发生连环自杀式炸弹袭击，十数人死伤，IS认责。

1月14日：雅加达一间咖啡室内发生3次爆炸，逾20死伤。警方表示施袭者与叙利亚恐怖组织有联系。

● 马来西亚

2016年6月28日：沙登市一间夜总会门外凌晨发生爆炸，酿6人受伤，其中4名伤者是华人。

● 新加坡

2016年8月5日：印尼警方反恐部队在巴淡岛逮捕了6名疑与IS有联系的恐怖分子，密谋于巴淡岛发射火箭，袭击新加坡滨海湾。

● 泰国

2016年8月10日：旅游胜地华欣、普吉及南部董里府，在24小时内连环发生11次炸弹袭击，造成至少4死逾30伤。警方曾一度指事件涉及恐袭，迅速拘捕多名疑犯。