南方广泛地区受暴雨侵袭 福建疏散逾4万人 国际新闻

（厦门3日综合电）中国南方广泛地区近日遭受暴雨侵袭，重灾区福建至今已转移4万2452名受威胁民众，及启动重大气象灾害三级应急响应。另中央气象台周五傍晚发出强对流天气和暴雨预警，并指广东、福建等地在未来24小时将出现暴雨、雷暴、狂风，及冰雹等不稳定天气，部分地区雨量会超过120毫米！

中国南方新一轮强降雨于周四晚展开，南昌、长沙先后遭遇今年最强降雨。周五，广西东部、广东北部及中东部、江西南部、福建南部及云南西部等地的部分地区降下暴雨。

其中，广东东部、福建南部等地亦有大暴雨，降雨量最多达140毫米。因此，中央气象台周六发布暴雨蓝色预警及强对流蓝色预警。

在重灾区之一的福建省，从周四晚开始降下暴雨，福州更曾在一个小时内录得235次闪电。至周五早上，龙岩、泉州等地已出现100毫米的强降水，当地气象部门紧急暴雨预警升为红色，提醒民众注意防范。福建漳州市区周五亦有多处水浸，部分民众一度被困水中，交通完全堵塞。

北方伴随风雹天气

另外，在南方强降雨持续同时，北方的降水亦在发展中，周六西北、华北、黄淮、东北等地都会有雨水出现。其中西北地区东部雨势较大，青海东南部将有小到中雨。而华北及黄淮则多雷阵雨，局部地区更有可能伴随风雹天气。

为应对这场强降雨，各地已坚紧急部署防汛，国家防总已派出5个工作组到浙江、福建、江西、湖南、西藏等地，指导地方进行强降雨防范工作。

气象专家则提醒，此次强降雨过程范围广、降雨强度强，累积雨量大，可能会引发山洪、城乡渍涝、中小流域及山体滑坡、泥石流等灾害！