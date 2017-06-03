在佛堂骚扰女性 变态男子被制伏 北马新闻

（大山脚3日讯）到佛门圣地骚扰女性，变态男子当场逮捕！

一名经常到银行及商家骚扰女职员的男子，周五下午被治安队队员驱赶时，亮刀刮伤队员后逃逸；晚上却出现在佛堂骚扰女性，当场被制伏，身上被搜出两把利刀。

大山脚区自愿治安队队员披露，该队在过去3个月内，频频接到艾士顿、大山脚商业园、甘榜峇鲁的商家投诉指，一名华裔男子经常到银行及店家，出言骚扰及调戏女职员，猥琐行径吓坏女性。

该名47岁的男子每次骑乘摩托车出现，最常出现的时段是下午4时30分至6时30分。

队员指出，一星期至少4天接到店主或职员的求助电话，队员赶到现场驱赶他后，他就到别处去骚扰女性。前几天，还到威南新邦安拔去骚扰女店员。

女职员曾向警方做出投报，惟没有采取任何行动。周五下午，队员再度接到职员求助指该名男子到艾士顿路银行进行骚扰后，到场驱赶男子时，他却亮出利刀企图攻击队员。庆幸队员及时闪避，左腰间被刮伤。

该名男子赶紧逃逸，队员随后穷追期间，他不断抛掷石头攻击队员。不料，在晚上7时许，却接到投诉指该名男子出现在柏迪路一间佛堂，并在试图骚扰女性。

队员到场并召来警方后，到佛堂内制伏该名男子，警方也在他身上搜获两把利刀，已被扣押到警局助查。