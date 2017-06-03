沙县拌面 香 走在路上

文：易雄

没有招牌的档口挂着布条写着：走过路过千万别错过。

我确实已“错过”几天这卖拌面和饺子档口、因为它只从清早七时卖到下午两时，而我四时多才要去光顾。

我今天非吃不可，所以乘午饭时间叫了一碗拌面加两粒饺子、总共6令吉10仙。

一看见扁肉这两字猜想肯定是中国人，因为只有福建人会把馄饨叫扁肉，是福建沙县传统名点，属于闽菜系。各地对馄饨的叫法不尽相同，比如：四川称“抄手”，广东称“云吞”，武汉称“包面”，江西称“清汤”，江苏称“淮饺”，新疆称“曲曲”等等。

在沙县琳琅满目的美食中，扁肉是最有人气的小吃，它早在1997年就获得了“中华名小吃”称号。我一问之下真的是中国媳妇烹调的面食、且还是著名的沙県小吃，卖的是拌面、汤面、扁肉和蒸饺。先说这饺子做得还不错，只用青葱和猪肉做饀裹得饱满鼓鼓、一口一粒1令吉。最怕是吃到皮厚肉少无味又贵卖的饺子，食欲马上软弱下来。

经过改良的拌面从原本最“素”的形象，加入槟城人的口味如猪油喳、叉烧、菜心和酱油等弄成像干捞面一样，味道清香又不太油腻最重要口感好。边吃拌面再配附加一小碗有三粒扁肉、汤里还有紫菜提味，我蛮喜欢这种小清新干面。

我问为什么没有招牌，老板笑着说没放。地点就在四条路中医学院旁的旧屋。这拌面和饺子给我的感觉不错，明天再去、我要吃到满足为止。

地址：67, Lebuh Tye Sin, 10300 Penang.

电话：016-557 7953

喝出好心情

有时忘记有时懒惰，近来喝咖啡都没加糖反而也觉得不难喝。

说过N次我只喜欢咖啡的味道、爱上的却是茶。虽说如此，年轻时极少喝咖啡可是随着年龄增长也不那麽执着，喝得也多……

下午经过种籽有机餐厅，国良拿出朋友从荷兰带回的咖啡，取出已满室生香再泡制一壶分成六小杯，一人一杯叫人暂切忘掉一切、就要一亲芳泽。

饮食如人生，年轻时不太品尝不代表永远就少喝，时间、环境、心情和生活会改变习惯也能度化一个人。