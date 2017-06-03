宝宝教我们的事 建利式记录

文：陈建利

宝宝报告惊魂让我们度过了无数个无法入眠的夜晚，如今终于可以松一口气了。

好不容易才排除了所有的不确定，所以现在要做的，就是好好养胎。

我突然成了孕妇饮食专才，对所有孕妇不能碰的食物都了如指掌。这时候我也变成了一个独裁者，严厉地控制着太太的饮食。

比如说太太以往是个咖啡控，一天不能没有咖啡，可是在我专制的禁止下，她被逼停喝咖啡。当然，孕妇的情绪是非常不稳定的，所以我的独裁，往往都会接到反击。还好，我都会以“为宝宝着想”为由，卸下了她所有的发抗。

是的，母爱真的是伟大，太太真的可以为了宝宝而牺牲一切，包括她最爱的咖啡。而我，就成了她情绪的宣泄处。还是一句话，为了宝宝，我们都可以忍受其他的一切。

除了饮食，我也严厉控制太太的行为举止。不能拿重东西，不能爬楼梯，不能进行任何具危险性的动作。

其实孕妇是需要适量的运动，才能在分娩的时候有足够的力气和体力。当然，我更担心的是宝宝会因为剧烈的运动或一些肢体意外事件而保不住，所以干脆禁止太太做出任何可以威胁到宝宝安危的举动。什么都不能做的感觉是很痛苦的，这个我非常了解。

朋友也常告诉我他的经验，说孩子还没出生的时候，想做什么就赶快去做吧，否则孩子出来后，自由也一并被剥夺了，很多事情已经不适合做了，一切都必须以孩子为考量。所以为了让太太减压，我常常都会带太太去商场血拼，或者去看电影。

我的假日，除了写稿之外，都在商场度过。我之前很少逛商场，我在商场的目的非常简单，不是进食，就是看电影。因此，我只走过商场的特定路线，如今常和太太来逛商场，我才发觉原来商场是那么大，那么玲琅满目。可见我的之前的生活是多么的乏味。我也让太太辞掉她的工作，安心养胎，不要再让工作压力影响胎儿。虽然说独自撑起家庭不容易，但为了宝宝，我必须这么做。是的，就算钱再难找，也要拼命去找回来养家。

我也常带太太出去走走，虽然无法乘搭飞机出国旅行，但我们还是会到邻近州属去逛逛。而朋友的喜宴，为了沾沾喜气，我们也都会出席。

我这时候才发觉，为了宝宝，我们真的改变了许多。我们会照顾饮食而变得健康了，我们也学会更加互相关心体谅了，我们的人生更有目标了，我们会更成熟地承担责任了。没错，是宝宝教会我们，让我们变得更好。（待续)