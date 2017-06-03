我亲爱的姐姐 蕉风椰语

文：王黛林

姐姐生错年代。那时候家里日子穷得发黄，实在供不起孩子们继续升学。在重男轻女的思维下，开学前的几天，父亲对着姐姐说：“你不用读了！”眼看同班同学开心的继续升学，自己却落得在家里干活。姐姐功课好，却只因为是女儿身，唯一的机会就得让给“书包挂屋柱”（即一放学回来，书包往屋柱上的钉一挂），就跑出去玩的弟弟。情何以堪！

从此，姐姐得到田野帮忙插秧，打理家里，照顾弟妹等。什么穷人只能靠读书才能翻身的理念，对姐姐来说，更是深一层的打击。为了家计，姐姐把美丽的二八年华插在田野中。青春少女谁不爱美？但姐姐就在田野中换来一身黝黑的皮肤，在汗水与泪水分不清楚的情况下，脸上长满黑斑。

过了一些年，姐姐决定到槟城学缝纫。老天不负苦心人，姐姐回到家里，有模有样的设立了自己的“裁缝店”。因为姐姐的手艺好，价钱又合宜，在口耳相传下，姐姐就成了家乡颇有“名气”的裁缝，慕名而来找姐姐定做衣服的马来同胞越来越多。尤其是到了斋戒月，姐姐更是忙得焚膏继晷，圆木警枕，常常每晚我们都是在那“咔哒咔哒”的节奏声中进入梦乡。有时候，在半夜里醒来，还看到姐姐在灯光下忙碌的身影。

姐姐凭着自己好学的态度，从报章上看了很多文学的作品。张爱玲、三毛、琼瑶和余华等作品，姐姐都略知一二。姐姐一直鼓励我写作，希望我可以透过文笔，将小地方里许多不为人知的小故事与大众分享。每每收到“文章收悉，惟不適用”的回邮时，她都会不断的鼓励我。

姐姐非常爱这个家。家里兄弟姐妹多，破口相骂是难免的。但姐姐永远保持着“做兄弟，有今生，没来世”的理念，来维系着这份情谊。虽然姐姐只念了6年级的书，但所懂得的人情世故远比我们这几个大学生来得多。

姐姐縫補了大半辈子，如今我还是习惯性的买了新裤子后，要姐姐替我们修下裤脚或剪短。姐姐老了，要戴上老花眼镜，那专注的神情，那一针一线里密密的针脚，姐姐还是一样缝制着她对我们无尽的祝福与深深的牵挂。