3只小猪的扑满 儿童财商

文：邱甲伟，英国CIP国际认证儿童职业财商教育师、国际儿童财商学院马来西亚分部院长、台湾上楷国际教育中心培训师、维尔品格教育VAC UNIQUE VENTURE

我们在上个星期天办了一场“如何和孩子谈金钱教育”的微信讲座。除了我本身以外，也特别邀请了台湾林修禾博士和各位家长和老师一起做分享。这分享会成功吸引了500位听众，证明了本地的家长与老师也正在关注孩子的理财教育。这些群众不但来自槟城，有些甚至来自新加坡，柔佛和吉隆坡等地方。我们分享了国外家长与本地家长对于儿童理财的看法还有如何设定多个扑满的概念。所以今天想教大家一个方法，可以引导孩子的储蓄观念也可以对自己的行为负责。

首先，我们可以试问孩子，金钱可以拿来做什么？通常孩子会说，金钱可以拿来买东西或消费。我们可能要再引导孩子，金钱真的只是用来消费而已吗？还是有其他用处？难道爸爸妈妈领到薪水后，都把所有钱拿去买东西吗？是否还有其他用途？其实钱不是只能用来消费，我们还可以决定怎么赚钱，怎么储蓄，怎么消费，或者如何利用多余的钱来帮助别人。我们要让孩子知道钱是有很多用途的，有一部分的钱是拿来储蓄，有些钱可以用来消费，甚至，有一部分的钱可以拿来帮助别人，所以我们必须将金钱做分类。

引导孩子好的储蓄观念

通常家长灌输孩子储蓄观念，都会给孩子零用钱和一个扑满，那会有这两个现象出现。如果那个扑满是可以打开的，孩子可能会想把扑满里的钱拿来买东西，这可能灌输不到储蓄的意义，孩子也存不到钱。那如果扑满是打不开的，也会让孩子过度储蓄，因为孩子把钱存进去后不能拿出来，所以他们不能够用自己的钱来买东西，而每次买东西还是要靠父母给钱。以上这两种行为并不是一个好的理财观念。如果我们要引导孩子好的储蓄观念，我们可以准备3个扑满，分别为储蓄扑满，消费扑满和公益扑满，准备透明的扑满效果会更好，因为存的钱可以看得到，让孩子看到钱慢慢的累积可以培养孩子的成就感，这成就感很重要，这会决定他长大后会不会主动理财。

孩子的3个扑满也可以写上储蓄扑满，消费扑满和公益扑满。最重要的是储蓄扑满是不可以打开的，我们要让孩子知道把钱放进去后是不可以随时拿出来，储蓄是要以长期储蓄为基础。那消费扑满是要能够打得开的，因为孩子可以用消费扑满里的钱来买自己想要的东西。如果家长想要给孩子10零吉的零用钱，可以试着给他们一张5零吉和几张的1零吉。我们可以告诉他们，如果把钱存进储蓄扑满就是给以后要用的时候做准备，或者是为了梦想而准备的，那消费扑满就是可以拿来做消费或买想要的东西。所以每次给孩子零用钱，都让孩子思考或决定这些钱要怎么用，这会让孩子懂得如何分配或分类他们自己的钱。