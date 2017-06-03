只收支付宝拒收现金 沪超市遭年长顾客怒批 国际新闻

(上海2日综合电)随着智能手机普及，移动支付应运而生，不少商店均接受以网络支付宝付费，但对于不谙电子产品的老年人而言，却是处处不便。上海一间大型连锁超市，拒绝接受现金，只接受支付宝付款的做法便引来年长顾客不满。

中国媒体近日接到多名年长顾客投诉，指上海一间由阿里巴巴投资的大型超市“盒马鲜生”，店内所有消费必须透过下载店铺的手机应用程式，并透过第三方支付应用程式“支付宝”完成，并不能收取现金。一名周姓老翁怒指，在自己的国家付人民币是天经地义，质疑店铺的做法侵害部分消费者权益。

报道指出，该超市即使有老年顾客，多半有子女同行，由子女透过手机付帐。还有初次光顾的老伯，因为没有支付宝，需由另一名热心的顾客收下其现金后，再以手机支付系统代为结帐。该名老伯直斥，超市推广“移动支付无可厚非，但既然实体店面开出来了，也该为我这样的老人考虑考虑！”。

媒体随后致电该超市虹桥、大宁及金桥国际广场分店，职员均表示，若条件允许，还是建议顾客下载应用程序并通过支付宝支付，但如果顾客实在不方便，也可以用现金消费。#