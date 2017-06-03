川职校惊现“神考题” 列举常旷课同学名字 国际新闻

（成都2日综合电）期末考临近，各地不少学子都挑灯夜读，希望在考试中考获佳绩。然而面对“神考题”屡现，考生付出再多努力，都未必敌得过老师们不按套路出题。中国网络近日疯传一条“神考题”，题目不但询问“上几周”、“上课地点”等，更要求列举一名经常旷课的同学名字，引起网民热议。

“本门课程一共上几周，上课地点在哪里？请列举本班一名经常旷课的同学名字。你认为本门课程应该得多少分？并列举原因（原因不少于3项）。”这条“神考题”，据报来自于四川职业技术学院《形势与政策》课的试卷上，全题共30分，且属必答题，对于经常逃课的同学而言，显然是“致命一击”。

相关试卷照片被上传网络后，迅速引起网民热议。其中有网民笑言︰“这几乎是一道送命题了”，有网民坚拒出卖朋友：“我宁可0分也不出卖同学”、“挂科（不合格）只有一次，朋友是一辈子”，亦有网民表示：“谁经常旷课我哪知道，他都逃掉了我哪认得”。另有网民质疑试卷真伪，称：“是形势不是形式，写错字了，假的吧”，但随即有多名网民力证试卷属实，更指“真的啊，我就是这学校的”。#