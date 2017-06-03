台北暴雨成灾 基隆马路变河道 国际新闻

（台北2日综合电）台北地区周五凌晨开始下暴雨，新北金山、石门和三芝等地区多处录得400毫米雨量，出现水浸情况，据指金山、石门数百户被困。台气象局已针对基隆市、新北市、台中市、南投县、嘉义县、高雄市、屏东县等7县市发布大豪雨特报。新北石门区公所指因豪大雨所致，周五各机关与学校停止上班上课，石门区新巴士一并停驶；金山区、三芝区亦宣布停工停课。

据气象局资料，周五凌晨零时至周五早8时10分左，石门区累积雨量444毫米；三芝区累积雨量428.5毫米；石门区山溪里累积雨量420.5毫米。台水利署针对新北市万里区、金山区、淡水区、石门区等，及基隆市仁爱区、信义区、中正区、中山区等，共12区发布一级淹水警戒。

新北消防局指金山区三界坛路的灾情最为严重，淹水高达70厘米以上，不少住户家中一楼都有严重积水。马路严重水浸，不少车辆被淹一半车身，司机一度受困在车，有多辆汽车抛锚停在路上，连巴士内部都进水，引起乘客抱怨。

1妇女遭大水冲走

基隆市中山区大竿林仙公庙附近，一条溪水突然暴涨，1名种菜妇人来不及走避，遭大水冲走，基隆市消防局已大量人车前往搜寻。

另金山磺港路、石门尖子路等地还出现土石流灾情，有民众报案指称家人吓得躲到顶楼或高处避难，警消人员获报后已全面出动勘灾，并协助受困民众脱困，目前初步估计至少有数百户民众受到积水影响。

此外，三芝区埔头7号其中一户民宅被积水涌入屋内，消防人员接报到场救援，惟屋内有一名老妇表明不愿离开家园。救援人员已与其子联络，对方指会前来带母亲离开。