不满致伤妻子监1年 夫上诉反面对双倍刑罚 北马新闻

（槟城2日讯）任何涉及致伤另一半的夫妻，须面对双倍的刑罚！

去年大山脚一名印裔罗里司机涉及以漂白剂致伤妻子，认罪被推事庭判监禁1年，被告不满刑罚提出上诉，高庭今日推翻有关判决，案件必须回到推事庭重审，他因此可能面对多一倍的刑罚。

承审高庭司法专员阿曼沙立在宣读判词中强调，刑事法典第326A条文属强制性条文，这已清楚阐明，倘若被告致伤的是他/她具有合法婚姻的另一半，就必须面对双倍的刑罚。

他也指出，由于当时推事并未清楚向被告解释有关条文，尤其是国会在2014年通过的刑事法典326(A)条文，即致伤伴侣必须面对双倍刑罚。

他也说，此被告案件是发生在去年，法庭理应根据新条文来作出判决，如被告在致伤条文下被判监1年，那实际上必须是两年监禁，但推事并未这么做，而推翻有关判决。

“有关推事的判决并不成立，案件必须重新回到大山脚推事庭重审。”

被告代表律师安东尼沙美也向媒体指出，这相信是全马首例案件，即根据新条令刑事法典第326A下，所作出的判决。

他指出，被告是于事发后隔日被捕，并于同年3月24日被控上大山脚推事庭时，俯首认罪被判坐牢1年。目前被告与受害者仍是夫妻，两人育有4名9至16岁的孩子。

据控状显示，被告玛尼马兰（41岁）被控于去年3月20日晚上8时30分，在威北诗布朗再也森美浪花园一间住家，蓄意致伤39岁妻子薇拉古玛丽（工厂员工），抵触刑事法典第323条文，并于第326A条文下同读。

在刑事法典第323条文下，罪成者将面临最高监禁1年刑罚，或罚款最高2000令吉，或两者兼施。

至于刑事法典第326A条文阐明，如果涉及者是合法夫妻关系，并在相关致伤条文即刑事法典第323（蓄意伤人）、324（武器致伤）、325（严重致伤）、326（危险武器致伤）、334条文或335条文（激怒伤人）下罪成者，必须面对双倍的最高刑罚。

案情显示，被告时常喝醉酒而遭原告即其发妻责骂，被告不满将漂白剂泼向原告，导致原告的颈项被烫伤，原告逃离住家向邻居求救，并举报丈夫的行为。

【新闻背景】

致伤配偶 条文扩大

配合《2017年家庭暴力法令修正案》，政府也修订刑事法典第326A条文，把该条文从‘致伤配偶’扩大成‘致伤配偶、前配偶及其他’，并于2014年12月31日获得国会通过。

这意味著，修法后，除了合法配偶，伤害前配偶、小孩、无行为能力的成人或其他家庭成员也会在该条文下被治罪。

不过，政府此次修法仍维持原有刑罚，根据该条文，致伤上述人士並抵触《刑事法典》第323（蓄意伤人）、324（武器致伤）、325（严重致伤）、326（危险武器致伤）或334条文（激怒伤人）者，可面对最高刑罚的双倍刑罚。