时速降低至30公里 武拉必路使用者受促遵守 北马新闻

（大山脚2日讯）武拉必路于本月1日起正式降低时速至每小时30公里，驾驶人士受促放慢车速小心驾驶！

武拉必路原来时速是每小时50公里，但由于两旁有许多出入口，导致车祸频繁发生。该区州议员王国慧自上任以来，一直向当局诉求实行各项方案以减少车祸率，降低时速是其中一项建议。

时速30公里地区是从高价天桥下来，真君大帝庙前开始，直到武拉必巴刹后方，珍珠再也花园入口处。

威中公共工程局已在昨日换上新时速限制告示牌，并在时速30公里开始的地方安置频闪警示灯提醒民众。交警也有权对超速驾驶人士开出罚单，对此武拉必新村社委会主席胡明彬促请村民及驾驶人士务必遵守新时速限制驾驶。

这也是槟州方政府委员会主席曹观友1月在武拉必选区“聆听民声”活动上获得3项好消息其中一项。无论如何王国慧不会就此停下脚步，她将继续向公共工程局要求装置减速墩，以让车辆把车速减慢。

胡明彬是在今日与武拉必新村前社委会主席洪敦吉及王国慧助理陈亮宏巡视武拉必路。

另外，武拉必选区“聆听民声”其他诉求也有些进展。其中武拉必巴刹旁小贩中心扩建计划，威省市政局已完成招标工作，将在这个月审核招标结果。无论如何，巴刹小贩中心后方草地至今还没铺上洋灰。

甘榜勿刹路扩建计划则在进行道路测量及设计工作，公共工程局将把提升工程纳入2018年预算中。

此外，荒废多年的大山脚政府旅社也已清除干净，暂时让民众停泊车辆。刚结束的州议会上，首长林冠英说将让首长机构（CMI）负责大山脚旅社的重整计划。王国慧也已向该机构作出相关建议，要求改建成多层停车场、图书馆及电脑资讯中心。

另一方面，和睦巷沟渠提升计划也将在这个月开始招标，预计可在8月动工，以解决该地区内涝问题。