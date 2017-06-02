【拉曼女生坠亡】发现有寻死动机 屋友曾陪伴与开解 国内新闻

（吉隆坡2日讯）疑不堪生活与学业压力,拉曼女生坠楼亡；死者案发前被屋友发现已有寻死动机后，一度陪伴与开解她，唯最终仍发生悲剧。

死者一名屋友王小姐说，当案发前死者一度失去联络时，她们发现她已留下一封信函在客厅内。

她说，她们在得知信函内容后，甚为担心，不过，待死者回家后，屋友更留在客厅陪伴她到凌晨2时。

她指出，死者自两年前在大学念会计系文凭课程时，也于周休时在一间饮品公司当促销员。

她指死者才刚毕业，若没发生悲剧的话，她再念下去3年后可考获一个学位。

她表示不清楚死者生前是否有交男友，也不清楚死者寻死动机，据她了解，死者的泰籍母亲与弟弟在梳邦孟达里居住。

她星期五晚上增江积善堂的死者灵堂外，受询时这样指出。截至晚上8时许，已有近60名死者生前的亲友到灵堂，他们神情哀伤，有者甚至流泪，死者的母亲更哭成泪人。

她说，死者的脸书已删除一些内容；但是，记者随后浏览死者脸书时，发现死者寻死前有上传一首歌曲的视频，并留言留言感谢友人的理解。

死者另一友人表示，她与死者在文良港公寓的22楼一起居住两年多，她指共6个人住在同一宿舍，每个人每月缴住宿费200多令吉。

另一方面，马来西亚人民社警总会长关志庭也于星期五晚上到灵堂慰问死者的母亲，他受询时说，死者上星期有与母亲谈过有烦恼，据他了解，死者的父亲在她念中二时离开。

死者灵柩将于星期日上午9时举殡，送往巴生仙境火化场火化。