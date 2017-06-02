【健康关注】眼底检查 能揪出哪些毛病？

眼睛内含丰富的血管组织，可以当作全身重要器官的缩影，很多全身性的疾病都能从眼睛的检查中发现问题，而眼底检查正可以提供重要的诊断资料，及早发现病灶，早期治疗，以免遗憾发生。

眼睛的构造相当精巧，有人形容，眼球的基本结构与传统照相机十分类似，而所谓的眼底，就好比照相机底片的结构，包括视神经、血管、视网膜组织及脉络膜等。眼底检查就是针对视神经、视网膜和脉络膜的结构与功能进行检测，以及早并准确的发现各种眼睛病变与全身性疾病。

●眼底检查能找出多种疾病

眼底检查主要可检查出两大类毛病，包括单纯的眼睛疾病及全身性疾病。在眼睛病变中，如青光眼、视神经病变、视网膜剥离、黄斑部病变等，这些眼疾的发生，多会影响视神经与视网膜上的感光细胞，眼底检查也可检查出因高度近视影响所产生的周边视网膜变化。

另外，对于全身性疾病如高血压、高血脂、高血糖等，也可能透过眼睛血管的变化表现出来，由于眼睛的血管密集且丰富，有些自体免疫疾病、血液疾病、传染病或因药物影响导致的疾病，都可能在视网膜造成变化，再者，由于视神经属于中枢神经系统的一部分，更是大脑的延伸，有些脑部疾病也会显现在眼睛的变化上。

临床上就曾发现有病人来诊所检查眼睛，发现视神经出现病变，进一步检查才发现原来脑部长了肿瘤；也曾有一名本身有高血压的女性年长者，因经常眩晕而就诊，在检查视力后，检查出现网膜有出血现象，经建议到血液肿瘤科检查，才发现罹患血癌。

●眼底检查如何进行？

一般来说，进行眼底检查时可分成点散瞳剂及不点散瞳剂两种不同方式。点散瞳剂的目的在于让眼睛虹膜括约肌麻痹，将瞳孔放大，可检查眼底玻璃体及视网膜的变化。由于瞳孔在光线强时会缩小、光线暗的时候会放大，为了避免进行眼底检查时所发出的光源会让瞳孔缩小，进行眼底检查前，会先评估是否适合点散瞳剂。

但是散瞳需要时间，通常需要等待30分钟，才能将瞳孔放得够大，而且也不是每个人的瞳孔都能因此放大到容易检查的程度，有些糖尿病人患即使点了散瞳剂，也无法让瞳孔放大，或者曾经罹患虹彩炎者，会因为虹彩与水晶体沾黏，瞳孔无法扩大。

此外，对于部分有隅角闭锁性青光眼的患者来说，使用散瞳剂让瞳孔放大也有其危险性，有可能导致眼压上升，因此，眼科专科医师在这类患者需要散瞳时，通常会先做预防性的雷射治疗，做法是在虹膜上开一个小孔，避免散瞳后眼压过高造成青光眼发作。

●什么是隅角闭锁性青光眼？

从解剖学的观念来看青光眼，可大致分成两类，隅角开放性与隅角闭锁性两型。隅角闭锁性青光眼的发生原因与眼前房隅角结构狭窄有关，隅角是眼球内房水排出眼外的重要处所，隅角一旦闭锁，房水无法顺利排出，有可能会急性发作，眼压就会急速上升，是眼科急症，若不及时治疗控制眼压，有可能造成急性视力丧失。

当无法使用散瞳剂时，这时会建议采行免散瞳的眼底摄影，可直接观察视网膜的黄斑部中心部位，由于免散瞳眼底摄影，不一定拍摄得到周边视网膜的区域，因此，对于高度近视患者并不一定能完整检查。

●眼底检查可能引发过敏症状

由于眼底营光检查需注入营光剂，部分过敏体质的病人会有过敏的疑虑，虽然大部分都仅止于轻微过敏症状，如皮肤痒、起疹子等，但约有万分之一的机会会因为严重过敏而导致休克，因此，建议做该类检查时，最好到大型医院进行，遇到突发状况时，才能有适当的急救策略。

而一般需点散瞳剂的眼底检查方式，由于散瞳后约有6至8小时的时间，瞳孔会有畏光、看近距离吃力的副作用，因此，建议患者最好不要开车或骑车，以免发生危险。

●眼底检查的方式

透过肉眼有时看不到眼底内细微血管与细胞的变化，这时就需要靠光学断层扫描检查及眼底萤光血管摄影予以协助，将眼底眠细分布的细胞与血管显现出来。

所谓的眼底萤光检查属于一种诊断性的检查，由于眼睛有着精密的血管，而血管就像水管一样，在正常情况下不会有渗漏状况，但当有黄常血管时，就可能出现渗漏。检查时是将营光剂打入手臂血管中，借着循环由心脏传送到眼睛内，再用特别的照相机将血流向变化照下来，用以评估血管与色素上皮细胞是否健康。

至于光学断层扫描(OCT)则是近期较先进的医学仪器，就如同电脑断层扫描般，好处是不需使用散瞳剂，且进行时间较短，可对较微小的黄斑部病变、青光眼、视网膜等部位，提供肉眼看不到的横断切面影像，以及早发现病灶、提供眼科医师更精准的诊断与治疗。

●最需要做眼底检查的族群

一般来说，只要怀疑有视网膜、视神经、黄斑部或脉络膜方面的眼疾时，都最好进行眼底检查，找出可能的病因。王孟祺提醒，尤其是青光眼患者，更必须每半年进行一次眼底检查，其余如有眼疾患者如高度近视、黄斑部病变者，也都要固定追踪才行。色素性视网膜炎患者，由于会有持续性的病变发生，也需要定期追踪。

另外，有全身疾病病人，如三高、白体免疫疾病、长期服用可能影响黄斑部健康的药物，如结核病治疗及部分治疗乳癌的化学药物等，都必须定期追踪，通常建议每半年一次。

强调糖尿病患更是最需要追踪的一群，千万不可轻忽。由于糖尿病患视网膜病变是造成失明最主要的确原因，因此，建议属于第一型糖尿病患者，在确诊5年后，一定要做一次眼底检查；至于第二型糖尿病患，则须在确诊后就先做眼底检查，往后更需每年进行一次，若有病变产生，就要低循医师建议的追踪治疗流程。

有妊娠糖尿病的孕妇，也需在怀孕的第一个阶段(第一个3个月)先做一次检查，之后每三个月再做一次，如此才能真正降低眼睛病变的机率。

很多民众都知道要做全身性的健康检查，但大多忽略眼睛的健康检查，尤其，在现今用眼过度的时代，3C产品的残害下，更需要定期做眼底检查，以保护眼睛，避免更多的伤害。