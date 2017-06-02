【健康急救】 心肌梗急救常识

心肌梗死用来急救的理想时间仅仅只有120分钟，这就要求身边人熟悉一下5个急救措施。

症状：

1.胸骨正中间或中间偏左的地方出现心绞痛，有濒死、压迫感，可持续5~15分钟或以上，还有人会伴有出汗、恶心等症状。一般来说，胸痛持续20分钟还不缓解要高度怀疑心梗，超过5分钟就要警惕。

2.有时心梗还会出现不典型症状，表现为胃疼、牙疼、嗓子疼，十分容易被忽视。出现上述症状时，病人本人及家属要格外警惕，最好马上送医，绝不能硬着头皮忍耐。

急救措施：

1.第一时间拨打急救电话，医院能迅速启动有针对性的急救绿色通道，抢得救命时间。自己送医很可能耽误早期治疗，还可能送错医院，延误救治。

2.如果病人有冠心病病史，怀疑心梗时，可服用硝酸甘油、阿司匹林等药物，但如果没病史或不清楚病人的情况，最好不要随便给病人服药。

3.最好让病人平躺，保持安静，不要受刺激。

4.最好吸氧，实在没有氧气，把窗户打开，让病人得到充分的氧气供应。

5.发生心梗后，最坏的一种情况是室颤，可能导致猝死。此时，最好保持病人呼吸道畅通，并做胸部按压和人工呼吸，防止脑缺氧，以免大脑细胞迅速死亡。

早期疏通血管是降低死亡率的关键所在。人体一旦出现心梗，病人每分每秒都有成千上万的心肌细胞死亡，早一秒开通，多一份希望。

一定要配合医生的工作，家属要信任医生，尽快签字，尽快手术。