【健康提醒】淋雨会不会掉头发？

其实淋雨秃头是人们长期以讹传讹的错误迷思，虽说雨水中有不少悬浮微粒，但是浓度通常处于“对人体无害”的范围，并不会造成落发。

在人体每天的正常代谢下，正常毛囊每天原本就会掉50～100根头发，大部分民众可能是由于淋完雨后擦头发时看到毛巾上的落发、或是淋完雨头发变塌，视觉上发量变少，才有淋雨会掉头发的错觉。

酸雨损伤毛囊会落发？

另外，也有人怀疑酸雨会使毛囊受损，一般雨水普遍都带有微酸性，其pH值如果小于5.0，即可视为“酸雨”。

但是即便不小心淋到酸雨，只要不是连续淋雨多日又没洗头，顶多只会造成头皮过敏，并不会秃头，民众无须过度担忧。但仍呼吁大家要做好头皮清洁，因为酸雨一旦与头皮接触，便容易引起刺激、发痒甚至发炎，若是发炎情况严重，可能伤及毛囊，最终导致落发。

要养护头发与头皮

淋雨当天不能偷懒，一定要记得洗头；若当天有使用毛发造型品时也要特别注意清洁。另外，有些民众洗头时习惯性将洗发精直接倒在头上，然后再加水起泡，长期下来容易产生局部落发，建议可先将洗发精放在手掌中，加水起泡后再与头皮接触、开始清洁，也不需要刻意按摩太久；使用润发乳时，尽量不要接触到头皮，只要用在发尾即可，如想加强保养亦可定期接受头皮养护相关疗程。