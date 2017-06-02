【疾病征兆】 看舌苔颜色知健康状况

舌诊是中医诊断疾病的重要方法，中医认为舌尖属心肺、舌中属脾胃、舌根属肾，舌两侧属肝胆。舌质的变化主要反映脏腑的虚实和气血的盛衰；而舌苔的变化主要用来判断感受外邪的深浅、轻重，以及胃气的盛衰。

从某种程度上说，舌苔是一个人胃气的表征。如清代吴坤安说：“舌之有苔，犹地之有苔。地之苔，湿气上泛而生;舌之苔，胃蒸脾湿上潮而生，故曰苔。”

●舌苔的颜色

正常的舌苔为薄白一层，白苔嫩而不厚，干湿适中，不滑不燥。

如果黄苔，一般表示里热证。一般说，黄苔的颜色越深，则热邪越重。苔薄黄厚而干燥的，则代表里热盛，津液受损。

灰黑苔，主热证，也有寒湿或虚寒证。灰苔主里证，多见疾病比较严重。黑苔则大多由黄苔或灰苔转化而成，往往表明病情极严重。

而白苔是最常见的舌苔颜色，主表证、寒证，但也有里证、热证的。如前所述，白苔是薄白而润为正常，但同时这也许也表示了病在体表没有入内。

舌淡而苔薄白的，多为气血两虚。

如果舌苔薄白且过于润滑，一般多见于表证、寒证，为风寒。

如果舌苔薄白而干燥的，则多见于表热证或感受燥邪，为风热。

如果舌苔白而厚腻的，多见寒湿里证。

舌苔白滑，润泽多津，主寒证，或寒湿症，多表示寒凉伤中，使中气亏乏，阴寒下伏。*舌苔白滑而粘腻、厚腻的，多见于体内有痰湿或湿困于脾。*舌苔白滑而腐的，为胃腑蕴热，湿热遏伏。

舌苔白厚而干燥的，为实热证，表示湿浊化热伤津，常见于各种胃炎、肠炎及口臭病变中。

●舌苔的厚薄

(苔质的厚薄，以见底和不见底为标准，透过苔质隐隐能见到舌质的为薄苔，不能见到舌体的称为厚苔。)

如果薄苔：多主外感表证，亦主内伤气郁。舌淡红，苔薄白，多见于正常人或风寒表证。舌淡，苔薄白，多为气血两虚。舌红，苔薄黄，为气分热初起。

如果厚苔：口苦、口粘、口臭、口疮、口渴，下焦便秘或者黄赤臭热、肛门灼热甚至长痈肿疮疖，也叫“上火”。舌苔由薄转厚的，反映病邪由表入里，病情由轻转重;舌苔由厚转白的，表明病邪由里而外，病邪退却身体好转。

●舌苔的润燥

(舌苔的润燥反映了体内的津液情况，正常的舌苔是不干不湿的。)

如果薄苔：舌苔干燥而缺乏津液称为燥苔。如果燥苔，则说明体内津液不足，外感燥热伤津，内伤阴虚津液不足。

如果厚苔：舌苔滑润多津液，说明津液未伤，称为润苔。而如果舌苔面上水分过多，伸舌水分显示像要往下滴的，表示体内有湿停留，为滑苔。

●其他

腻苔：苔质致密、细腻像有一层混浊光滑的粘液覆盖在舌面上，不易擦去，多属于痰湿内盛。

腐苔：苔质疏松的像豆腐渣一样，堆积在舌面上，容易擦去，表示实热蒸化了胃中的食物，胃中宿食化腐。

无苔：少苔表示机体正气不足，无苔也表示胃气大虚，缺乏生机。

此外还有花斑苔(脾胃蕴热、湿热内盛)，青紫舌(体内有瘀血或血流滞缓，阳气不足)等多种情况，需具体情况具体分析。