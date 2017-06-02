槟首长：不像前朝仅1官员 售太子道地段行政会决定 北马新闻

（槟城2日讯）“前朝国阵槟政府卖地，才是由一人议决。”

槟州首席部长林冠英说，州政府出售太子道地段是由行政议会决定，并非他一人议决。现任槟政府，除了他在土地委员会外，还有3名成员即槟第一副首长拿督莫哈末拉昔、第二副首长拉玛沙米及行政议员林峰成，另外尚有政府官员，反之前朝国阵槟政府的土地委员会只有一人及政府官员，而有关州政府卖地的决定则由一人议决。

他说，希望联盟槟政府在处理卖地事宜上，是由土地委员会提呈予行政议会，再由他与众行政议员议决，并非由其一人议决。

他今早在光大首长办公楼会议室召开记者会上，针对民政领袖指责州政府出售太子道地段是由首长一人议决一事，作出回应。

他说，他忘记那位民政领袖的名字，对方指责州政府出售太子道地段是由他一人议决根本是谎言。

他挑战民政领袖出示证据，以证明州政府出售太子道地段是由其一人议决，否则就是撒谎。他还叫媒体追问后者出示证据。

他说，对方所发表的不实言论，是企图要抹黑他及州政府。

另一方面，针对槟州子民协会会长范清渊昨日就州政府出售太子道地段向槟反贪委员会报案一事，林冠英说，该地段售价高于市场，对方要报案就任由他们。

“我现在才知道卖地售价高于市场也错？”林氏说，槟州区域发展机构（PERDA）卖地低于市价及面对亏损，为何对方没向反贪委员会投报。

黄基明博士受委 任槟研究院执行董事

林冠英周五在记者会上宣布，于5月16日开始委任黄基明博士为槟城研究院执行董事。

黄基明曾在瑞典爱立信公司担任品质控制作业员，及在斯德哥尔摩大学求学与担任讲师，他在该大学获取汉学博士学位。

黄博士于2004年5月加入新加坡东南亚研究所，而自2011年10月至2017年5月，他是该机构的副所长。

黄氏出生及成长于槟城，他曾就读拉沙里小学、圣芳济学院及美以美学校。现在他为《The Edge Malaysia》的固定专栏作家、Trends in Southeast Asia的编辑、ISEAS Perspective与《槟城月刊》（Penang Monthly）的创办者与编辑。

他也是首位将中国战争思想经典，包括《孙子兵法》、《吴子》与《尉缭子》翻译成瑞典语的作者。他在1991年北京第一届世界武术锦标赛中，获得第八名后：1992年在英国举行的欧洲武术锦标赛中，又荣获银牌。

指槟拥最多非法赌博机 斥魏家祥无法示证据

林冠英斥责首相署部长拿督斯里魏家祥指槟州拥有最多非法赌博机，但无法出示证据，却叫他找副首相拿证据，这是不负责任的行为。

他说，魏家祥发表上述言论后，无法出示证据，竟叫他找别人，这不恰当。

他指出，槟总警长早前已对魏家祥的言论作出否认，并反驳该言论不确实。魏家祥不该玩弄此课题。

“发出赌博执照及取缔非法赌博，权限在于中央政府。另外，槟岛市政厅与威省市政局也将与警方合作。”