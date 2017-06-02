彭文宝：使用地理资讯系统 宪报更多森林为保护区 北马新闻

(槟城2日讯）槟州环境委员会主席彭文宝透露，州政府一直都有将更多的森林宪报为保护区，目前在开始使用地理资讯系统(GIS)之后，也会包括侦测位于海岸的红树林并将之宪报为森林保护区。

他指出，虽然有人质疑州政府并未宪报更多的森林为保护区，不过实情并非如此。

他表示，州政府也鼓励及开放让民众在公共空间种树，因此有意这么做的人士可联络其委员会，而其委员会就会建议民众在适当的地点种植适当的树种。

彭文宝今日在“我爱树木”(I Love Pokok）摄影比赛新闻发布会上这么指出。会上出席者还有槟州森林局主任卢斯里及槟州绿色机构总经理邓晓璇。

“我爱树木”摄影赛 开放全马人民参与

他指出，上述摄影比赛是由槟州绿色机构所举办，并获得槟州森林局的支持，并开放给全马人民参与，比赛也备有总值2100令吉的现金奖。参赛者必须在6月1日至7月16日期间，将作品呈上，而所拍摄的树木需是位于槟州。

他说，此比赛主要是为了唤醒人们对于气候变化的意识，而其实槟州具有许多不同的树种，当中包括于升旗山上及植物园。

彭文宝补充道，目前当局已在升旗山上完成逾50%的植物资料记载，接下来则会进行更多的研究及发展工作。

有意参赛的人士可浏览脸书专页“Penang International Green Carnival”或www.pgigc.com.my/2017/ilovepokok，以了解更多的详情。

17日办槟城快乐松

为创造一个和谐及快乐的环境及配合世界环境日，The Art of Living将于6月17日傍晚6时至晚上8时在海峡岸广场（Straits Quay）举办“2017年槟城快乐松”(Happython Penang 2017）。

上述活动报名费为成人30令吉及孩童10令吉，而首100名登记参与并加入The Art of Living的人士也将获得免费瑜伽垫一个。

资深瑜伽老师刘明辉在彭文宝陪同下所召开的新闻发布会上呼吁并欢迎更多喜好瑜伽的人士踊跃参与此次的活动。

有意参与者可登入脸书专页“Happython Penang 2017”或致电014-3489123。