疑酒店建筑工程影响结构 鸭家律老屋出现裂痕 北马新闻

（槟城2日讯）北马沙堤赵氏公会主席赵善辉指出，自从该区的酒店建筑工程施工后，怀疑在打桩时影响会所建筑物结构以致墙壁出现裂痕。他希望承包商能够出面交代及修复，同时也希望该区州议员帮忙处理此事。

他周五在该会副主席赵荣华及副总务赵敏树陪同下召开记者会时说，位于鸭家律的会所是该会于1962年购置，会所和附近的店屋都是战前老屋。

赵善辉：不适合大型工程

他认为，该区并不适合进行大型的建筑工程，担心会影响老屋的结构。

也是威省前市议员的赵善辉表示，在2015年曾接获槟岛市政厅的通知书询及是否反对施工，当时该会曾向市政厅强烈提出反对。

“该酒店是在2015年开始施工打地基，我们在2016年10月间曾向该区州议员曹观友寻求帮忙，而其助理也曾到现场视察，并表示将与承包商交涉，可是到最后并没有下文。”

赵荣华希望附近受影响的居民也可以站出来，寻求解决方案。

与该会所邻毗的东宝洋服店主江赐发说，去年年中承包商曾帮忙修复店内墙壁裂痕，修复约半年后，再次出现裂缝。直到前2个月承包商曾派人来察视，不过并未交代是否会修复。