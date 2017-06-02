卢界燊：不按程序向外借贷 抨槟政府先上车后补票 北马新闻

（槟城2日讯）槟州民政党青年团代团长卢界燊认为，以行动党秘书长为首的槟州政府再次改变游戏规则，是先上车后补票！

他强调，行动党领导的槟州政府反复无常，今次再次以不寻常的方式通过2017年槟州借贷法案（银行及其他财务来源）向外借贷。

他透露，国家财务理事会是在联邦宪法第108条下设立，理事会成员有首相及各州的代表，以及在108条之5条文下注明，每个州政府可就涉及州内财务状况的事项征求国家财务理事会的协助和意见。

他质问，行动党槟州政府在2014年12月与中国进出口银行签署谅解备忘录前，是否有事先咨询国家财务理事会或财政部长？若有事先征求意见或协助，为何隐瞒槟民3年？若没有事先咨询，那又是什么原因不依据联邦宪法行事？

他重申，行动党领导的槟州政府以这种“先上车后补票的方式”，不按照程序向外国银行借贷的背后有什么的目？不按程序行事指的是行动党州政府在2014年签了谅解备忘录后，再于2017年通过此法案。在逻辑上，一个透明和问责州政府会是在签署任何有约束性的谅解备忘录之前，会先通过和颁布相关法案，坚守法治。

“双方秘密签署谅解备忘录时，他们是否知道宪法里所有的法律程序和规定？”

“槟州政府是否对槟州子民有所隐瞒？因为他们似乎急于在刚结束的槟州立法议会上通过此法案，而实际上州政府已早在3年前与中国银行签署这谅解备忘录。”

“除了太子道卖地课题，向中国银行借贷是否又是另一个一人的决定，‘人治’的做法？”

他是于周五在一项记者会上，如此指出。出席记者会者尚包括槟民青团副团长普文及州委许保忠。