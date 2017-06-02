霹土团党将有千人退党? 慕尤丁：小撮人宣传手段

（槟城2日讯）针对霹雳州将有千人退党的说法，土著团结党主席丹斯里慕尤丁相信是一小撮人的宣传手段，此事起因是有人不满党领导层之前所委任的区部主席一事。

他说，上述事件并不会影响党，他也知道是谁搞出来的事，但不愿指明是谁。

他指出，目前，他仍在观察此事的发展，一切拭目以待。

他周四晚出席槟岛浮罗勿洞清真寺开斋宴后受到记者询问时说，声称要退党的只是小撮人，其余90%的领袖及代表并没跟随退党。

他说，在任何一个政党，一旦领导层做了决定的事，党员就不能随意改变。

日前，霹雳州土著团结党10个区部的50名代表宣布退党，并放话还有1000名党员将跟随他们的脚步。

另外，也是前副首相的巴莪国会议员慕尤丁说，他最近要在其选区清真寺内举行援助活动，但不获允许，理由是他没与清真寺理事会讨论。 他强调，举办此活动并没有政治议程，他只想给予选民有关援助。

“不过，州内有不少党员愿意提供场地，我将选择适合的场地来举办此活动。”

慕尤丁在4年前出任副首相时，曾受巫统区部邀请到访浮罗山背一带选区。这次他则是首次以土著团结党主席身份，出席浮罗勿洞的活动。

当晚出席者有槟首长林冠英、首长政治秘书黄汉伟及首长策略顾问赛夫丁等人。