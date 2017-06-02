林峰成：避免影响民众小贩 拉惹乌达道路工程须分阶段 北马新闻

（北海2日讯）槟州公共工程、基本设施及交通委员会主席林峰成回呛马华峇眼区会的指责时表示，拉惹乌达道路扩建工程，必须分阶段及按步就班进行，才不会影响民众，也不影响小贩的生计。

他说，道路扩建计划后有助以减少车祸、道路也整齐明亮，这一切是以民众安全至上。

对于马华峇眼区会指责槟州政府9年以来无法完成道路扩建计划，林峰成表示，把他们讲的话当成路边社就好。

他说，明年将会申请10万令吉拨款，作为拉惹乌达道路扩建用途，包括维修、提升及美化工程费用。

他也在会上向选民报告拉惹乌达路扩建的进展，同时，也劝请车主避免在该段已画上黄线的道路违例停车。

林峰成是于周四晚出席世界红卍字会北海分会庆38周年纪念宴会致词时，回呛马华峇眼区会早前的指责。

世界红卍字会北海分会会长朱明进指出，该分会在明年农历新年前安装电梯，方便年迈及行动不便的乐龄人士参与共修活动。

朱明进：农历新年前安装电梯

他说，会员当中越见许多年长者，而该会所目前楼梯对长者而言确实辛苦。

会上，世界红卍字会马来西亚总会总秘书陈伟前及新加坡总主院会长谭伟坚也受邀致词。

该会副会长黎福明为配合38周年庆活动赠送纪念品，以感谢义务律师谢直珐、义务会计师石健超、义务医师欧阳元永及合唱团老师陈怡民的贡献。