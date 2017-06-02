槟榴梿歉收 气候影响 其他果类也减产 北马新闻

报道:张瀚中

（槟城2日讯）因为受到气候影响，不仅今年的榴梿严重歉收，就连果后山竹、红毛丹、菠萝蜜等等季节性水果一样处于减产的低潮期。

张伟嵘：34年来最严重一次

美湖果农张伟嵘于接受光华日报访问时表示，从年初至今气候阴晴不定，加上雨水过量，导致果王榴梿是34年来最严重歉收的一次，不仅榴梿出现大量减产的问题，其他季节性水果一样深受影响。

“这个情况已是不可改变的事实，果农是看天吃饭的行业，当前已没有其他挽救的办法。”

他续称，美湖与浮罗勿洞比其他地区来得幸运一点，由于潮湿的情况略为好一些，所以产量也略好，整体来说还是远远不及去年的同时期。

张先生从事果农工作已经数十年，他也是槟州果农公会委员，对于今次的困境，他表示没办法，毕竟气候决定一切，人力根本改变不来。

一名每年都向小园主租园收集榴梿及相关季节性水果的杨先生表示，今年榴梿花根本开不成花，要承租根本没得租，榴梿的严重减产，导致他们只能放弃今年的买卖。

过去都是榴梿先行上市，过后就是果后山竹及红毛丹相继登场，然而因为气候影响季节性水果的收成，不仅市面上的榴梿少了许多，其他相关的水果更是不见影踪。

黄志明：与往年产量有天渊之别

槟州果农公会主席黄志明表示，本地水果产量与气候息息相关，山竹、红毛丹及菠萝蜜一样无可避免的面对同样的问题。

他向给公会的会员了解，槟州各区的情况都一样，虽然有些地区会略好一些，但是整体情况与往年的产量确有天渊之别。

“从事果农种植行业其实是靠天吃饭的行业，太过干旱存在问题，这一回的过于潮湿也一样是问题，人力难抗天意。”

他表示在这段期间将与会员及理事事们会谈该会及果农所面对的种种问题，以在适当时机择日拜访政府相关部门，希望能一劳永逸的解决果农长期面对的问题。

他说，当前除了榴梿严重减产，其他季节性水果如山竹及红毛丹根本不见踪影，山竹在去年也一样面对歉收的问题。