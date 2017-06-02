陈德钦：马华寻找老党员 马章武莫117人身份鉴定 北马新闻

（大山脚2日讯）马华槟州联委会主席拿督陈德钦表示，槟州马华自4月1日全面启动寻找老党员运动，至今已找回近千人并拥有切确联系方式，单在马章武莫区，便有117名老党员接受身份鉴定。

他说，全槟共有7万名马华党员，若能找回70%老党员并得到支持，是一股非常强大的政治力量。

“我们成功找回老党员并赋予他们党员福利，最重要的是凝聚力量，支持来届大选的马华候选人。”

他希望透过这些运动获得党员支持，并指只要保住30%选票基本盘，就能在来届大选打翻身战。

陈德钦是周四在马章武莫支会举办的家宴上，这么表示。

他坦言，“有事找马华，票投反对党”是很多华人的心态。马华在505大选的选票不超过15%，在武拉必州选区更低于12%，以致失掉按柜金。

他说，过去两届大选槟州议会没有马华代表，未来将会凝聚力量，让槟州人民感觉到在民主制度下，必须拥有反对党的议员作为监督，因此，槟州马华未来除了启动寻找老党员运动，将会全面进行思想运动。

槟州马华过去12年皆由外州领袖领导，而作为本土人的陈德钦表示，未来将会整合团队，让人们感到槟州马华由本土人领导将更出色及优秀。