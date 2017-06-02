200支LED灯管赠丽泽分校 林志强：能省70%电费 北马新闻

（槟城2日讯）为响应环保，同时减轻丽泽分校电费负担，Syawal Warisan私人有限公司捐赠200支LED灯管予该校。

该公司董事经理林志强指出，LED灯管是由无毒的材料制做而成，不含水银，不但不会对环境造成伤害，也可回收再利用，非常环保。

此外，该校的电费平均每个月为600令吉左右，他相信在更换了LED灯管之后，能够省下高达70%的电费，并将其用于其他用途。

他也说，LED灯管的光效更胜于传统灯管，学生在更加光亮的环境中上课，眼睛不易疲累。

林志强今早在彭加兰哥打区州议员刘敬亿的陪同下，前往丽泽分校移交灯管予校方时，如是指出。

也是该校校友的刘敬亿提及，有关拨款2万令吉，提升该校小礼堂设备的工程已获准随时动工，并预计将于6月21日前完成。

他表示，即将提升的设备包括窗口、窗帘、门、冷气机、粉刷费等。期间，州政府也会派人前往巡视有关的工程。

另外，由于五条路的廉价组屋委员会经常面对维护费用高的问题，刘敬亿趁机委托Syawal Warisan公司将原有的灯管更换为LED灯管。

他说，灯管组屋委员会可使用省下的电费，分期偿还给该公司，因此无需担心负担不起一次性大量更换灯管的费用。