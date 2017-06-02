【涉嫌KTV群殴案】2男子认罪罚款2500元 拿督斯里等10人获释 北马新闻

（槟城2日讯）12名男子包括一名拥有拿督斯里头衔的35岁华裔男子，涉嫌今年3月在槟城的玻璃池滑一家KTV涉及群殴一案，今日案中两名印裔男子改口认罪，被法庭判处罚款2500令吉，其余10名男子包括该名拿督斯里被告，则获释放但不代表无罪。

12名被告介于18岁至46岁之间，他们分别是（人名全译音）拿督斯里骆炳国（35岁）、陈万全（46岁）、伍浩宁（29岁）、莫哈末纳因（18岁）、沙廸斯瓦兰（24岁）、加迪卡(26岁）、哥迪斯韦兰（19岁）、陈忠文（24岁）、张志成（36岁）、萧柏成（24岁）、张金德（20岁）及陈凯忠(21岁）。据控状显示，他们涉嫌与数名在逃者，是于3月18日凌晨3时58分，在一家娱乐中心厢房内，意图制造骚乱，触犯刑事法典第147条文。

在此条文下一旦罪成者，将面对最高2年监禁或罚款或两者兼施。

12名被告于今年3月21日被控上法庭时，全否认有罪。今日案件第二次过堂时，其中两名印裔被告即沙廸斯瓦兰（24岁）与哥迪斯韦兰（19岁），却改口表示认罪，其余10名被告则依然不认罪。

12名被告的代表律师雷尔向法庭求情时指出，两名被告认罪已为法庭省下不少审讯时间，显示被告有忏悔之心。他也说，目前两被告兼职打工收入不稳定，更因此犯案连累其他人包括另一被告拿督斯里骆炳国，也曾因此遭警方扣留5天协助调查。

承审推事莫哈曼阿敏为此裁决两被告罚款2500令吉，若不缴交罚款则需以5个月监禁作为替代。随后，主控官努鲁伊扎副监察司也向法庭指出，本身接到槟州副检察司办事处的指示，要求法庭让其余被告获释但不代表无罪（DNAA）。

此申请获推事批准，10名被告因此获得当庭释放，他们每人也可向法庭取回3000令吉保释金。无论如何，日后控方在此案有新证据，他们依然可被重新提控上庭。