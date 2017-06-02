特朗普宣布退出巴黎协定 欧巴马戈尔齐声谴责 国际新闻

（华盛顿2日综合电）美国总统特朗普周四宣布，美国将退出《巴黎气候协定》，但愿意同各国谈判，以达成对美国有利的协定。美国前总统欧巴马谴责特朗普退出《巴黎协定》，警告说此举令美国“排斥未来”。

特朗普说：“这个有关气候政策的协定，把美国人民无数的财富带走，那些财富，甚至是我们在协定出现前，从未察觉我们原来一直拥有的。协定已将许多家庭打入贫穷线以下，但美国作为一个国家，依然在懵然地眼见中国及印度在大肆开采煤矿。”

他一再强调，协定削弱国家经济、打击煤矿业、及损害美国自治权。“作为总统，我只有一个义务：带领美国退出《巴黎气候协定》。”

根据协定，美国同意在2025年将国内污染排放量降至2005年水平的26至28%，相当于减排16亿吨。协定允许各国改变目标，无法达标不会受到惩罚。

特朗普此前就抨击《巴黎协定》，认为这个协定对美国不公平。协定要求美国立刻为减排行动，这势必会影响整个国家的经济，然而其他国家就被允许迟点行动。

特朗普指出：“许多国家在近期劝我们留下，继续遵守巴黎协定。但那些国家却一直对我们提供不公平倾销。”特朗普借演说再提到盟国拖欠军事费用的问题。他综合自己上任以来看到的形势，语重深长地反问道：“我们美国，究竟是从何时开始，被那些国家不公平地对待？我们美国，到底是从何时开始，要被她们耻笑？”

特朗普早年曾高调批评“所谓全球暖化只是一个骗局”，有指他打从心底否定气候变化问题，是美国考虑退出协定的最大诱因。另有分析指协定桎梏了美国的工业及金融发展，与特朗普“美国人优先”的主张相违背。特朗普早在去年参选总统时，就曾多次指要“取消”《巴黎协定》。

特朗普早前在推特宣布，将在白宫玫瑰园宣布是否退出协定，他并在推特上高喊，“让美国再次伟大！”

2015年12月，《巴黎协定》在巴黎气候大会上通过。195个国家地区签署了该协议，叙利亚和尼加拉瓜是联合国成员国中没有签署协定仅有的两个国家。美国退出协定，将成为第三个没有签署协定的联合国成员。

Tesla CEO 辞白宫顾问抗议

特朗普周四宣布将退出《巴黎气候协定》后，电动车特斯拉(Tesla)始创人兼行政总裁马斯克及华特迪士尼行政总裁随即在表明辞去白宫顾问的职务。有环保分子亦在白宫外示威，反对特朗普的决定。

马斯克在社交网推特写道：“气候变化是真实存在，退出《巴黎气候协定》不利于美国，也不利于全球。”他早前已表示，若特朗普退出协定，他便会呈辞。华特迪士尼行政总裁艾格其后表示，出于原则考虑，决定辞去白宫顾问的职务，以表不满。

环保人士白宫外抗议

此外，有环保人士周四晚在白宫外抗议，反对特朗普的决定。有示威者制作一个闹钟模型，表盘上写着“醒醒，气候变化危机来了”。有示威者举着标语，上面写上“特朗普不关心，你呢？”

欧巴马：排斥未来

当年代表美国签署《巴黎气候协定》的美国前总统欧巴马，谴责特朗普总统退出《巴黎气候协定》，警告说此举令美国“排斥未来”，有份留在协定的国家将因为协定创造的职位和产业而得益。

在特朗普发表退出演说期间，欧巴马发布一段简短声明说：“我肯定我们的州政府、市政府及企业会挺身而出，重新带领国家为下一代保护，让他们可活在我们曾经活过的星球上。”

2015年12月，法国巴黎联合国气候大会经过两周谈判后通过《巴黎气候协定》，欧巴马形容这是“拯救我们唯一的地球的最佳机会”。

不过，特朗普认为协定窒碍美国经济，竞选总统时曾多次指要“取消”这个协定。

前副总统戈尔称，特朗普决定退出《巴黎气候协定》的决定是鲁莽和毫无根据的行动。他说，这决定会削弱美国的国际地位。

欧巴马2016年以“行政协定”的方式参与该协定，无需参议院批准，特朗普如今决定退出，也不用咨询参议院意见。

德法意：不重新谈判

特朗普宣布，美国将退出限制温室气体排放的《巴黎协定》后，各国齐声谴责，并承诺会继续对抗全球暖化。

欧盟气候专员卡涅特对美国的单方面决定表示遗憾，但矢言世人可以依靠欧洲，领军对抗气候变化。

对于特朗普表示，华府对重新谈判新协议持开放态度，欧洲三大经济体——德国、法国和意大利——罕有地联合发表声明，表示巴黎协定“不会重新谈判”。法国总统马克宏直言，特朗普对美国的利益和地球前途犯了过错。

丹麦、芬兰、冰岛等5个北欧国家在最后关头发表公开信，劝喻特朗普履行巴黎协定，指协定是对下一代的承诺，敦促美国展现领导风范。

李克强：中国续履行承诺

到访欧洲的中国总理李克强说，中国会继续履行对巴黎协定作出的承诺。俄罗斯总统普京的发言人也说，俄国高度重视巴黎协定，没有主要签署国参与，协定推行将变得失色。

联合国秘书长古特雷斯的发言人表示，美国在环保问题继续担当领导角色至关重要，美国退出协定令人“大大失望”。

马克宏玩金句：令地球再强大

法国总统马克宏在特朗普公布消息后，随即在社交网发布讲话影片，批评美国此举是个错误，又把特朗普的金句“令美国再次强大”改成“令地球再次强大”（Make the planet great again）讽刺对方。

马克宏在爱丽榭宫发表讲话，以全英语发言，他表示面对气候问题，假如大家甚么事也不做，孩子只会在一个充满战争、迁移和资源短缺的世界长大。

在讲话中，马克宏再次提及希望招揽不满特朗普的科学家及学者，他称：“我相信法国可以成为你们第二个家。”他在参选时也曾提出同样意见。最后，马克宏说：“无论我们在哪居住、是甚么人，也共同承担这份责任。让我们令地球再次强大。”